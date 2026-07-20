Verbazing bij De Oranjezomer: ‘Raar dat zijn naam nooit bij Nederland wordt genoemd’

Robert Maaskant vindt het niet onlogisch dat de Belgische voetbalbond is uitgekomen bij Mark van Bommel als mogelijke opvolger van Rudi Garcia. Dat vertelt de oud-trainer van onder meer Helmond Sport bij De Oranjezomer. De analist begrijpt overigens niet waarom de naam van de voormalig middenvelder nooit is gevallen bij het Nederlands elftal.

Van Bommel wordt gezien als de ‘ideale opvolger’ van Garcia bij België, zo meldde De Telegraaf maandag. De Rode Duivels namen na het WK, waarin België door uiteindelijke winnaar Spanje werd uitgeschakeld in de kwartfinale, afscheid van Garcia.

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“Ik vind het prima dat Mark van Bommel bondscoach van België wordt”, stelt Maaskant. “Zijn naam komt niet uit het niets. Hij heeft natuurlijk bij Antwerp FC gezeten en daar is hij kampioen geworden, dus in België heeft hij wel degelijk naam gemaakt”, vindt de analist.

Van Bommel stond tussen 2018 en 2019 aan het roer bij PSV. “Daar heeft hij zijn naam ook goed neergezet. De gedroomde kandidaat, Vincent Kompany, heeft momenteel een grote club, dus die gaat het zeker niet doen. Dan kom je bij hem uit”, aldus Maaskant, die het opmerkelijk vindt dat de naam van Van Bommel nooit is gevallen bij Oranje.

“Wat mij vooral opvalt, is dat hij in Nederland totaal niet genoemd is”, zegt hij. De KNVB zoekt nog altijd naar een nieuwe bondscoach, aangezien Ronald Koeman na het WK afscheid nam van Oranje.

Rutger Castricum denkt dat Van Bommel géén goede optie is. “Als er een naam is als Arne Slot, dan valt de naam van Mark van Bommel heel snel weg. Slot is wel gewoon van een ander kaliber. Ik denk dat Van Bommel wel wat kan, niet dat het een prutser is. Hij heeft het goed gedaan bij Antwerp en ik denk dat hij daardoor wel geliefd is in België”, zegt de co-host van De Oranjezomer.