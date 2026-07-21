Kylian Mbappé onthult zijn beroemde vriendin en verwijdert foto binnen een minuut

heeft, mogelijk onbedoeld, een boekje opengedaan over zijn liefdesleven. De Franse aanvaller plaatste kort na de uitschakeling van Frankrijk een foto waarop de Spaanse actrice Ester Expósito te zien was in zijn shirt van de nationale ploeg. Binnen enkele seconden was het beeld alweer verdwenen, maar oplettende volgers hadden toen al screenshots gemaakt.

Op de foto droeg Expósito het blauwe tenue van Frankrijk, voorzien van rugnummer 10 en de aanvoerdersband van Mbappé. De topscorer van het WK 2026 verwijderde de publicatie vrijwel onmiddellijk, maar kon daarmee niet voorkomen dat het beeld werd opgeslagen en gedeeld. Er gaan al langer geruchten dat Mbappé een relatie heeft met Expósito.

Instagram Story van Mbappé verdween razendsnel

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Contentmaker Javi Hoyos bracht de opmerkelijke Instagram Story vervolgens onder de aandacht. Volgens hem verscheen de foto rond 5.30 uur in de ochtend op het openbare profiel van Mbappé, niet lang nadat Frankrijk op het WK van Engeland had verloren.

© Instagram @k.mbappe

“De foto stond er maar een paar seconden op”, vertelde Hoyos in een video. Daarna kregen gebruikers die de Story probeerden te bekijken al de melding dat het bericht niet langer beschikbaar was.

Hoyos sluit niet uit dat Mbappé de foto uitsluitend wilde delen met zijn lijst van beste vrienden. Mogelijk selecteerde de aanvaller per ongeluk al zijn volgers, waarna hij zijn vergissing snel ontdekte en de publicatie verwijderde.

Mbappé en Expósito hebben zelf niet gereageerd op de foto. Ook hebben zij niet bevestigd dat er sprake is van een liefdesrelatie. De korte verschijning van de Story bleek desondanks voldoende om de geruchtenstroom op sociale media opnieuw aan te wakkeren.

Expósito viert Spaanse wereldtitel

Expósito liet later via haar eigen Instagram-account zien hoe ze de wereldtitel van Spanje vierde. De actrice deelde na de gewonnen finale tegen Argentinië een screenshot van een videogesprek met twee vrienden. Zij leken buiten feest te vieren, terwijl Expósito zichtbaar glimlachend in beeld verscheen. Ze voorzag de Story slechts van twee hartjes.

Tijdens de halve finale tussen Spanje en Frankrijk bevond de Spaanse actrice zich nog in een lastigere positie. Toen haar werd gevraagd welk land volgens haar wereldkampioen zou worden, hield ze zich nadrukkelijk op de vlakte. “Dat is voor mij een lastige keuze”, antwoordde Expósito.

Spanje won die ontmoeting met 2-0 en plaatste zich daarmee voor de finale tegen Argentinië. In de eindstrijd had Expósito geen verdeeld belang meer en kon ze de Spaanse zege openlijk vieren.

Ook Mbappé keek met bijzondere aandacht naar de finale. De Fransman had tijdens het toernooi tien keer gescoord en stond daarmee bovenaan in het klassement om de Gouden Schoen. Lionel Messi begon met acht doelpunten aan de finale, maar kwam tijdens de Argentijnse nederlaag tegen Spanje niet tot scoren.

Wie is Ester Expósito?

Ester Expósito is een 26-jarige actrice uit Madrid die internationaal doorbrak als Carla Rosón in de populaire Netflix-serie Élite. Met haar rol als de invloedrijke en berekenende scholiere groeide de Spaanse in korte tijd uit tot een van de bekendste gezichten van de serie. Daarna was ze onder meer te zien in producties als Alguien tiene que morir, Veneno, Venus, Perdidos en la noche en Bandidos.

Ook buiten de film- en televisiewereld beschikt Expósito over een groot bereik. Op Instagram wordt de actrice door tientallen miljoenen mensen gevolgd, waardoor haar privéleven en vermeende relatie met Mbappé volop in de belangstelling staan. De twee hebben zelf echter niet bevestigd dat zij een koppel vormen.

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