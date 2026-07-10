Oppermachtig Frankrijk stuurt Oranje-beul Marokko naar huis

Frankrijk heeft zich ten koste van Marokko geplaatst voor de halve finales van het WK. In Boston wist doelman De Atlasleeuwen een uur lang op de been te houden, maar daarna moest de uitblinker alsnog capituleren op schoten van - die al een penalty gemist had - en , die Les Bleus zo naar de laatste vier hielpen. In e halve eindstrijd treft Frankrijk de winnaar van de kwartfinale tussen Spanje en België, die morgen (vrijdag) wordt gespeeld.

De Franse bondscoach Didier Deschamps voerde één wijziging door in zijn basisformatie ten opzichte van de zwaarbevochten zege op Paraguay in de vorige ronde. Desiré Doué kreeg de voorkeur als linksvoor, waardoor zijn PSG-ploeggenoot Bradley Barcola naar de bank verhuisde. Deschamps' Marokkaanse evenknie Mohamed Ouahbi kon op zijn beurt niet beschikken over Ismael Saibari, die nog teveel hinder ondervond van de blessure waarmee hij uitviel tegen Canada. Chemsdine Talbi was zijn vervanger. Verder koos Ouahbi ervoor om Noussair Mazraoui van de linksbackpositie naar het centrum van de verdediging te verplaatsen, waardoor Anass Salah-Eddine voor de tweede keer dit WK een basisplaats had als back.

Bounou de grote man van de eerste helft

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Frankrijk was in de openingsfase, zoals verwacht, de bovenliggende partij. Dat het na vijf minuten nog altijd 0-0 stond, was vooral aan de Marokkaanse doelman Yassine Bounou te danken. Eerst tikte hij een laag schot van Kylian Mbappé maar nét naast, daarna redde Bounou ook knap toen Dayot Upamecano uit de daaropvolgende hoekschop tot een tegendraadse kopbal kwam.

Marokko was niet bij machte om er aanvallend iets tegenover te stellen. Na 25 minuten spelen meldden de Noord-Afrikanen zich wel in grote getale op de Franse helft, maar nadat Achraf Hakimi van de bal was gezet lag het achterin helemaal open. Michael Olise stuurde Mbappé de diepte in, waarna de Fransman in de zestien over het uitgestoken been van Mazraoui ging. De Argentijnse scheidsrechter Facundo Tello aarzelde niet en legde de bal gedecideerd op de stip. Mbappé zette zich er zelf achter, maar moest lang wachten tot de VAR-check over was en de bal eindelijk goed lag. Of de oorzaak van zijn weifelende aanloop en matige schot was zullen we nooit weten, maar feit is dat Bounou zijn reputatie van penaltykiller weer eens waarmaakte en de inzet kon tegenhouden.

Ook na de gemiste penalty waren alle kansen voor de Fransen. Doué kreeg na balverlies van Ayyoub Bouaddi vrije doortocht richting Bounou, maar wéér lag de doelman in de goede hoek. Op slag van rust probeerde linksback Lucas Digne het nog van grote afstand. Bounou verkeek zich op het zwabberende schot, maar zag tot zijn opluchting hoe dat op de lat uiteenspatte. Zo was het halverwege nog altijd 0-0.

Mbappé en Dembélé beslissend na rust

Marokko kwam zowaar wat scherper uit de kleedkamer en kwam in de eerste minuten van de tweede helft tot een paar aardige uitbraken - maar de Franse doelman Mike Maignan op de proef stellen bleek nog altijd een brug te ver. Pas na tien minuten meldden de Fransen zich weer voor het doel van Bounou, die niet al te veel moeite had met een hard maar niet geplaatst schot van Doué. Na een uur was het echter alsnog raak. Mbappé zag een gaatje en prikte de bal met veel gevoel in de verre hoek, buiten bereik van de uitgestrekte armen van Bounou: 1-0. Daarmee was de ban eindelijk gebroken. Amper vijf minuten later lag ook de tweede Franse goal erin. Dembélé haalde uit vanaf randje zestien, Bounou kreeg er deze keer nog wel een hand tegenaan maar niet voldoende om de 2-0 te voorkomen.

(Lichte) zorgen om Mbappé

Domper op de feestvreugde voor de Fransen was wel dat Mbappé de strijd een kwartier voor tijd moest staken. De sterspeler - door zijn treffer nu weer naast Lionel Messi bovenaan op de topscorerslijst van dit WK met 8 goals - ging er in de middencirkel bij zitten en gaf direct aan dat hij eruit moest. Mbappé liep overigens op het oog probleemloos zelf naar de kant en zwaaide daarbij naar het publiek, mogelijk om hen gerust te stellen.

In de slotfase kwam Azzedine Ounahi alsnog tot de eerste Marokkaanse doelpoging - maar Mike Maignan wist zijn prima schot na een breed gelegde vrije trap te keren. Even later kopte Neil Aynaoui uit een hoekschop in het zijnet. Aan de overkant kwamen de Franse invallers Barcola en Jean-Philippe Mateta nog in de buurt van een derde treffer, maar Bounou lag telkens in de weg, waardoor het bij 2-0 bleef. Frankrijk mag zich daardoor gaan opmaken voor een halve finale tegen Spanje of België, Marokko slaagt er dus niet in om de prestatie van het vorige WK te evenaren en ligt uit het toernooi.