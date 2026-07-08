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Na breuk met James Lawrence duikt bloedmooie influencer opnieuw op met voetballer

8 juli 2026, 05:55
Go Ahead Eagles tijdens de penaltyserie tegen AZ
Foto: © Imago
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Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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Influencer Lies Zhara (25) lijkt het opnieuw gezellig te hebben met een voetballer uit de Nederlandse competitie. Waar de bekende content creator eerder een koppel vormde met Almere City-aanvoerder James Lawrence, zou ze nu zijn gespot met Go Ahead Eagles-captain Joris Kramer (29). Dat blijkt uit onderzoek van RealityFBI.

Zhara was enkele maanden samen met Lawrence, maar die relatie liep naar verluidt stuk omdat de voetballer niet goed om kon gaan met de ‘spatjes’ van de influencer. Lawrence had daarvoor overigens een relatie met een andere bekende Nederlandse content creator, Monica Geuze. En diezelfde Geuze had dan weer een relatie met voetballer Lars Veldwijk. Volg jij het nog?

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Terug naar Zhara, die volgens volgers van RealityFBI onlangs samen met Kramer is gespot. Het tweetal zou samen zijn gezien bij de Albert Heijn in Heiloo. “Nieuwe speler aan de haak? Lies lijkt haar scoutingsafdeling goed op orde te hebben”, schrijft het Instagram-account. Een andere screenshot toont dat Zhara en Kramer elkaar volgen op Instagram.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

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Joris Kramer

Joris Kramer
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 29 jaar (2 aug. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
34
1
2024/2025
Go Ahead
34
0
2023/2024
Go Ahead
32
3
2022/2023
NEC
22
0

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