Influencer Lies Zhara (25) lijkt het opnieuw gezellig te hebben met een voetballer uit de Nederlandse competitie. Waar de bekende content creator eerder een koppel vormde met Almere City-aanvoerder James Lawrence, zou ze nu zijn gespot met Go Ahead Eagles-captain (29). Dat blijkt uit onderzoek van RealityFBI.

Zhara was enkele maanden samen met Lawrence, maar die relatie liep naar verluidt stuk omdat de voetballer niet goed om kon gaan met de ‘spatjes’ van de influencer. Lawrence had daarvoor overigens een relatie met een andere bekende Nederlandse content creator, Monica Geuze. En diezelfde Geuze had dan weer een relatie met voetballer Lars Veldwijk. Volg jij het nog?

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Terug naar Zhara, die volgens volgers van RealityFBI onlangs samen met Kramer is gespot. Het tweetal zou samen zijn gezien bij de Albert Heijn in Heiloo. “Nieuwe speler aan de haak? Lies lijkt haar scoutingsafdeling goed op orde te hebben”, schrijft het Instagram-account. Een andere screenshot toont dat Zhara en Kramer elkaar volgen op Instagram.

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