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UEFA kiest voor escalatie en opent de aanval op de FIFA

6 juli 2026, 12:05
UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin en FIFA-voorzitter Gianni Infantino
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De UEFA heeft maandagochtend de aanval geopend op de FIFA na het besluit om de schorsing van Folarin Balogun van de Verenigde Staten op te schorten na ingrijpen van Donald Trump. De Europese voetbalbond spreekt van een ‘ongekende, onbegrijpelijke en onrechtvaardige beslissing’.

Er is momenteel een flinke rel gaande rondom Balogun. De spits van de VS kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina na 64 minuten een rode kaart, wat hem normaal gesproken een automatische schorsing van een duel zou opleveren. De FIFA heeft echter besloten de schorsing van de Amerikaanse topscorer ‘op te schorten’, naar verluidt na een telefoontje vanuit het Witte Huis. België is hier niet over te spreken en heeft inmiddels een beroep aangetekend tegen de beslissing. Waar er uit alle hoeken veel kritiek klinkt op de beslissing van de FIFA, claimt Mauricio Pochettino, bondscoach van de VS, juist dat het besluit goed is voor het voetbal.

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Inmiddels heeft ook de UEFA zich gemeld in de discussie en de Europese voetbalbond laat er geen gras over groeien. “De beslissing om de automatische schorsing van een wedstrijd voor Folarin Balogun om te zetten in een voorwaardelijke schorsing met een looptijd van een jaar gaat een grens over”, begint de UEFA in een verklaring. “Voetbal is gebaseerd op regels, die zorgen voor een eerlijke en transparante competitie.”

“Soms zijn regels anders te interpreteren. In dit geval niet”, vervolgt de bond. De UEFA benadrukt dat de FIFA niet zomaar kan afwijken van de minimale automatische schorsing van een duel. “Het staat vast in de regels, waar geen uitzondering op mag worden gemaakt. Zeker niet midden in een toernooi waar meerdere spelers in een vergelijkbare situatie zaten en wel hun schorsing hebben uitgezeten.”

De keuze van de FIFA om Balogun anders te behandelen ondermijnt volgens de UEFA ‘de integriteit van het spel’ en ‘de geloofwaardigheid van het toernooi’. “Tegelijkertijd zorgt deze beslissing voor een precedent voor het vervolg van het toernooi, waar vergelijkbare situaties nu een gelijke behandeling vereisen. Voetbal is de meest geliefde sport ter wereld omdat het een prachtig spel is en de regels overal hetzelfde zijn. Een toernooi staat nooit op zichzelf en, als het om het WK gaat, heeft het de invloed om positieve of negatieve effecten te hebben op de hele sport. We spreken onze ongeloof uit over deze ongekende, onbegrijpelijke en onrechtvaardige beslissing.”

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Kijk eens aan, de UEFA toont een keer lef en staat op. Goede stap om een van je landen te verdedigen en niet om te zwijgen.

the furyan
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poppenkast show en messi zn vieze tackle ? waar waren jullie toen ? poppenkast dit

Martine
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Ik ben misschien wat kritischer op de media in het algemeen maar het begint met “naar verluidt ….. , een artikel van een enkele journalist tot 100% waarheid. Ik ben benieuwd naar de uitleg van de FIFA zelf. Ben niet zo goedgelovig meer in deze tegenwoordige “framende” tijd

peterdejong1983
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Antwoord van de fifa : goed verhaal, doen we niks mee

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
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1.167 Reacties
1.378 Dagen lid
5.825 Likes
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Kijk eens aan, de UEFA toont een keer lef en staat op. Goede stap om een van je landen te verdedigen en niet om te zwijgen.

the furyan
233 Reacties
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the furyan
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poppenkast show en messi zn vieze tackle ? waar waren jullie toen ? poppenkast dit

Martine
304 Reacties
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Martine
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Ik ben misschien wat kritischer op de media in het algemeen maar het begint met “naar verluidt ….. , een artikel van een enkele journalist tot 100% waarheid. Ik ben benieuwd naar de uitleg van de FIFA zelf. Ben niet zo goedgelovig meer in deze tegenwoordige “framende” tijd

peterdejong1983
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peterdejong1983
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Antwoord van de fifa : goed verhaal, doen we niks mee

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Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

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Groep D
GS
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Veren. Staten
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