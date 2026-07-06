UEFA kiest voor escalatie en opent de aanval op de FIFA

De UEFA heeft maandagochtend de aanval geopend op de FIFA na het besluit om de schorsing van van de Verenigde Staten op te schorten na ingrijpen van Donald Trump. De Europese voetbalbond spreekt van een ‘ongekende, onbegrijpelijke en onrechtvaardige beslissing’.

Er is momenteel een flinke rel gaande rondom Balogun. De spits van de VS kreeg in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina na 64 minuten een rode kaart, wat hem normaal gesproken een automatische schorsing van een duel zou opleveren. De FIFA heeft echter besloten de schorsing van de Amerikaanse topscorer ‘op te schorten’, naar verluidt na een telefoontje vanuit het Witte Huis. België is hier niet over te spreken en heeft inmiddels een beroep aangetekend tegen de beslissing. Waar er uit alle hoeken veel kritiek klinkt op de beslissing van de FIFA, claimt Mauricio Pochettino, bondscoach van de VS, juist dat het besluit goed is voor het voetbal.

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Inmiddels heeft ook de UEFA zich gemeld in de discussie en de Europese voetbalbond laat er geen gras over groeien. “De beslissing om de automatische schorsing van een wedstrijd voor Folarin Balogun om te zetten in een voorwaardelijke schorsing met een looptijd van een jaar gaat een grens over”, begint de UEFA in een verklaring. “Voetbal is gebaseerd op regels, die zorgen voor een eerlijke en transparante competitie.”

“Soms zijn regels anders te interpreteren. In dit geval niet”, vervolgt de bond. De UEFA benadrukt dat de FIFA niet zomaar kan afwijken van de minimale automatische schorsing van een duel. “Het staat vast in de regels, waar geen uitzondering op mag worden gemaakt. Zeker niet midden in een toernooi waar meerdere spelers in een vergelijkbare situatie zaten en wel hun schorsing hebben uitgezeten.”

De keuze van de FIFA om Balogun anders te behandelen ondermijnt volgens de UEFA ‘de integriteit van het spel’ en ‘de geloofwaardigheid van het toernooi’. “Tegelijkertijd zorgt deze beslissing voor een precedent voor het vervolg van het toernooi, waar vergelijkbare situaties nu een gelijke behandeling vereisen. Voetbal is de meest geliefde sport ter wereld omdat het een prachtig spel is en de regels overal hetzelfde zijn. Een toernooi staat nooit op zichzelf en, als het om het WK gaat, heeft het de invloed om positieve of negatieve effecten te hebben op de hele sport. We spreken onze ongeloof uit over deze ongekende, onbegrijpelijke en onrechtvaardige beslissing.”