Arne Slot wordt momenteel nadrukkelijk in verband gebracht met het bondscoachschap van Oranje. Hans Kraay junior denkt echter dat de oud-trainer van Liverpool en Feyenoord niet de nieuwe keuzeheer zal worden. Daar noemt hij in zijn column in Voetbal International twee redenen voor.

Het Nederlands elftal werd een week geleden teleurstellend uitgeschakeld na strafschoppen door Marokko in de zestiende finale van het WK. Daags na die deceptie trok Ronald Koeman zijn conclusie en besloot hij op te stappen als bondscoach. De afgelopen dagen is het veel over zijn opvolging gegaan, waarbij onder meer de namen van Erik ten Hag, Peter Bosz en Pep Guardiola vielen. Ook Slot wordt heel veel genoemd, zo valt Kraay op.

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“Ik zou er uitstekend mee kunnen leven”, maakt de analist duidelijk in zijn column. Toch denkt hij niet dat Slot de nieuwe trainer van Oranje gaat worden. “Hij heeft mij een tijdje geleden weleens verteld dat hij na Liverpool zich nog te jong voelt voor het bondscoachschap”, aldus Kraay. “En ik denk dat hij daar nog steeds zo over denkt.” Overigens verwacht de oud-voetballer dat Slot wel langs zou komen in Zeist als Nigel de Jong en de KNVB hem willen spreken. “Want ook Arne Slot begrijpt en beseft dat dit het allerbeste instapmoment ooit is om bondscoach van Oranje te worden.”

Er kleeft volgens Kraay wel ‘een hele grote maar’ aan de mogelijke aanstelling van Slot. “Dat is de eclatante afkoopsom die hij meekrijgt na zijn ontslag bij Liverpool”, aldus de analist, die duidelijk maakt dat het niet om een klein bedrag gaat. “En zoals inmiddels bekend, willen veel topclubs die afkoopsom direct intrekken als de ontslagen coach binnen een jaar een andere werkgever vindt”, besluit Kraay.