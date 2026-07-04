Nederlanders walgen van Argentinië na zege op Kaapverdië: 'Elke keer als Messi...'

In Nederland leeft veel ergernis over de spectaculaire WK-wedstrijd tussen Argentinië en Kaapverdië (3-2 na verlenging). Veel kijkers stellen dat Argentinië werd geholpen door de arbitrage: zo vielen veel beslissingen uit in het voordeel van en ontsnapte Argentinië meermaals aan gele kaarten, stellen Nederlandse kijkers.

In de groepsfase klonk al de nodige kritiek op Argentinië, met name na de wedstrijd tegen Oostenrijk (2-0 zege), maar dat sentiment is na vrijdagnacht alleen maar sterker geworden. Meerdere momenten wekten verbazing bij kijkers.

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Na zestien minuten werd Messi van de bal gezet door Jovane Cabral en dat leek op reglementaire wijze te gebeuren. Scheidsrechter Drew Fischer stond er dichtbij en floot voor een overtreding. Halverwege de tweede helft kreeg Kevin Pina een gele kaart nadat hij aan het shirt van Messi trok; sommige kijkers vonden dat een te zware straf.

Even later volgde weer een vrije trap voor Messi, waar ook kritiek op kwam. Hetzelfde gebeurde in de vierde minuut van de blessuretijd van de reguliere speeltijd: Deroy Duarte werd bestraft na een overtreding op Messi, maar volgens de kijkers was daargeen sprake van. Anderzijds kreeg Kaapverdiër Helio Varela vlak voor het begin van de verlenging juist geen vrije trap, toen hij net buiten de zestien geraakt leek te worden door Leandro Paredes.

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Bij het winnende doelpunt speelde Cristian Romero een grote rol, al ging het uiteindelijk de boeken in als een eigen doelpunt van Diney Borges. “Romero: uitgerekend de man die, als je alles bij elkaar optelt, al drie kaarten had kunnen hebben”, zei de Belgische commentator Filip Joos bij VRT.

Ook het moment van affluiten voor het eind de verlenging zorgde voor frustratie bij sommige kijkers. Ondanks dat het spel in de eerste minuut van de verlenging zo’n veertig seconden stil lag vanwege pijn bij Lisandro Martínez, werd die tijd niet opgeteld toen de drie minuten extra tijd waren verstreken.

Vermeldenswaardig is daarentegen wel een moment in de 89ste minuut, bij een 1-1 stand. Argentinië wilde toen een strafschop nadat de bal de arm van Sidny Lopes Cabral raakte, maar daar ging scheidsrechter Drew Fischer niet in mee. De videoscheidsrechter kwam niet op de lijn.