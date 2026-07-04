Ajax-fans staken eigen oefenduel al binnen één minuut

De oefenwedstrijd tussen Ajax en het Griekse Panathinaikos is zaterdag al na één minuut spelen tijdelijk stilgelegd. Fanatieke supporters van de Amsterdamse club staken vuurwerk af, waardoor het veld volledig in rook kwam te staan.

Arbiter Alex Bos kon niet anders dan het duel al na nog geen minuut tijdelijk stilleggen. Supporters van Ajax waren massaal afgereisd naar sportpark EFC'58 in Ermelo voor de oefenwedstrijd tegen de Grieken. Ook leden van de harde kern waren aanwezig. Het afsteken van vuurwerk zorgde voor indrukwekkende beelden, maar ook voor zoveel rookontwikkeling dat het zicht op het veld volledig verdween.

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De wind blies de rook vervolgens langzaam weg. Na ongeveer anderhalve minuut kon Bos de wedstrijd hervatten. Na deze eerste oefenwedstrijd wachten er nog de nodige tests voor Ajax, voordat het begint aan de voorronde van de Conference League en de Eredivisie. Er wachten onder meer duels met Bochum, Burnley en FC Volendam.