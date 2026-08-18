Ajax accepteert miljoenenverlies: Ko Itakura keert definitief terug naar oude club

Ajax en Borussia Mönchengladbach hebben een definitief akkoord bereikt over de transfer van Ko Itakura. Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sport is de overgang van de verdediger volledig afgerond. De Japanner keert daarmee na één seizoen in Amsterdamse dienst terug naar de Bundesliga. Voor de club uit de hoofdstad betekent het vertrek van de mandekker een aanzienlijk financieel verlies van om en nabij de zeven miljoen euro.
De transfersom bedraagt een vast bedrag van 3,5 miljoen euro, dat middels bonussen nog kan oplopen tot maximaal vier miljoen euro. Daarnaast heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen. Dat bedrag staat in schril contrast met de 10,5 miljoen euro die de club in de zomer van 2025 nog voor hem betaalde aan diezelfde club. Itakura ondergaat woensdag zijn medische keuring in Duitsland. Zodra hij deze succesvol doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot medio 2030 aan zijn oude club verbindt.
De international werd vorig jaar binnengehaald als ervaren verdediger, maar wist niet uit te groeien tot een onbetwiste vaste waarde in de hoofdstad. Zijn prestaties leverden hem bovendien regelmatig kritiek op vanuit de Ajax-achterban. In het afgelopen Eredivisie-seizoen kwam hij tot negentien optredens, waarin hij goed was voor één doelpunt. Vanwege zijn forse salaris en het gebrek aan een basisplaats paste hij niet langer in de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff, waardoor een vertrek de meest logische uitweg was.
Met de overstap naar Borussia Mönchengladbach keert Itakura terug in een voor hem bekende omgeving. Bij de selectie moet hij het vertrek van Nico Elvedi opvangen, die de overstap maakte naar Leeds United. Daarmee komt er een einde aan een periode die voor zowel de speler als Ajax anders verliep dan vooraf werd gehoopt, en krijgt de verdediger de kans om zijn loopbaan in Duitsland nieuw leven in te blazen.
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Ben wel blij dat we iemand hebben met een glazen bol. Maar Itakura.. wat heeft i nou gespeeld afgelopen seizoen? Weg is weg, Sutalo nu nog. Verlies nemen en doorgaan.
@Kramer
kramer je kraamt onzin uit dit had je al lang zien aankomen dat ajax in de hoek blijft zitten met verliezen post maar met zoveel verliezen genoeg nemen ook kaplan en meer voorgaande spelers je kan steeds wel blijven zeggen verlies nemen en verder gaan maar deze klappen zullen nog gevolgen hebben voor ajax
De eerste transfer bij Ajax die ik eigenlijk onbegrijpelijk vind. Heeft hij het zo slecht gedaan bij Ajax? Die had je er toch nog wel bij kunnen houden? Daarbij vind ik dat Ajax wel kiest voor een heel groot verlies. 3,5 miljoen ten opzichte van 10,5 miljoen in 1 jaar? Kon je deze speler echt niet voor meer geld verkopen aan een andere club? 3,5 miljoen vind ik echt een koopje.
@John van Berkum Was toxh 1,3 miljoen? Dat valt wel mee voor een Ajax speler volgens mij. Is geen speler die net uit de jeugd over gestapt is. Natuurlijk is iedere euro teveel als hij niet speelt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ben wel blij dat we iemand hebben met een glazen bol. Maar Itakura.. wat heeft i nou gespeeld afgelopen seizoen? Weg is weg, Sutalo nu nog. Verlies nemen en doorgaan.
@Kramer
kramer je kraamt onzin uit dit had je al lang zien aankomen dat ajax in de hoek blijft zitten met verliezen post maar met zoveel verliezen genoeg nemen ook kaplan en meer voorgaande spelers je kan steeds wel blijven zeggen verlies nemen en verder gaan maar deze klappen zullen nog gevolgen hebben voor ajax
De eerste transfer bij Ajax die ik eigenlijk onbegrijpelijk vind. Heeft hij het zo slecht gedaan bij Ajax? Die had je er toch nog wel bij kunnen houden? Daarbij vind ik dat Ajax wel kiest voor een heel groot verlies. 3,5 miljoen ten opzichte van 10,5 miljoen in 1 jaar? Kon je deze speler echt niet voor meer geld verkopen aan een andere club? 3,5 miljoen vind ik echt een koopje.
@John van Berkum Was toxh 1,3 miljoen? Dat valt wel mee voor een Ajax speler volgens mij. Is geen speler die net uit de jeugd over gestapt is. Natuurlijk is iedere euro teveel als hij niet speelt.