Ajax accepteert miljoenenverlies: Ko Itakura keert definitief terug naar oude club

Ajax en Borussia Mönchengladbach hebben een definitief akkoord bereikt over de transfer van . Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Sport is de overgang van de verdediger volledig afgerond. De Japanner keert daarmee na één seizoen in Amsterdamse dienst terug naar de Bundesliga. Voor de club uit de hoofdstad betekent het vertrek van de mandekker een aanzienlijk financieel verlies van om en nabij de zeven miljoen euro.

De transfersom bedraagt een vast bedrag van 3,5 miljoen euro, dat middels bonussen nog kan oplopen tot maximaal vier miljoen euro. Daarnaast heeft Ajax een doorverkooppercentage bedongen. Dat bedrag staat in schril contrast met de 10,5 miljoen euro die de club in de zomer van 2025 nog voor hem betaalde aan diezelfde club. Itakura ondergaat woensdag zijn medische keuring in Duitsland. Zodra hij deze succesvol doorstaat, zet hij zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot medio 2030 aan zijn oude club verbindt.

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De international werd vorig jaar binnengehaald als ervaren verdediger, maar wist niet uit te groeien tot een onbetwiste vaste waarde in de hoofdstad. Zijn prestaties leverden hem bovendien regelmatig kritiek op vanuit de Ajax-achterban. In het afgelopen Eredivisie-seizoen kwam hij tot negentien optredens, waarin hij goed was voor één doelpunt. Vanwege zijn forse salaris en het gebrek aan een basisplaats paste hij niet langer in de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff, waardoor een vertrek de meest logische uitweg was.

Met de overstap naar Borussia Mönchengladbach keert Itakura terug in een voor hem bekende omgeving. Bij de selectie moet hij het vertrek van Nico Elvedi opvangen, die de overstap maakte naar Leeds United. Daarmee komt er een einde aan een periode die voor zowel de speler als Ajax anders verliep dan vooraf werd gehoopt, en krijgt de verdediger de kans om zijn loopbaan in Duitsland nieuw leven in te blazen.