Fred heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over zijn voormalige Manchester United-trainer Erik ten Hag. De Braziliaanse middenvelder noemt de huidige technisch directeur van FC Twente tactisch gezien een absolute topper, maar spaart hem allerminst wat betreft zijn sociale vaardigheden en groepsdynamiek. In de Charla Podcast typeert de speler de samenwerking op menselijk vlak als buitengewoon moeizaam.

De 33-jarige middenvelder, die tussen 2018 en 2023 op Old Trafford speelde en tegenwoordig uitkomt voor Clube Atlético Mineiro, ervoer de werkwijze van Ten Hag aan den lijve. Waar het tactische plan wekelijks klopte, ontstonden er achter de schermen constant wrijvingen binnen de selectie. De relatie tussen beiden raakte na verloop van tijd ernstig bekoeld door een gebrek aan speelminuten en de harde interne verhoudingen.

Fred over aanvaringen met Erik ten Hag

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Fred spaart Erik ten Hag allerminst wanneer het over het groepsproces gaat: "Ten Hag was tactisch heel goed, maar als het om de groep ging, was hij een lapzwans." De controleur voelde zich vaak buitengesloten door de Nederlandse trainer en zag een patroon van conflicten ontstaan. "Hij had ruzie met iedereen. Met mij, met Cristiano Ronaldo, met Casemiro, met Rashford... Hij liet me niet spelen en soms werd dat stressvol. Alleen zijn Nederlandse spelers speelden. Het was een trainer die kliekjes vormde, maar tactisch gezien was hij een van de besten met wie ik ooit heb gewerkt."

De breuk tussen de trainer en clubicoon Ronaldo kwam volgens de Braziliaan voort uit fysieke eisen en afspraken. "Hij wilde dat het team veel liep, maar Cristiano was al ouder. Hij haalde hem uit de basis en vervolgens kregen ze ruzie." De spits vertrok niet veel later uit Engeland na een onhoudbare situatie.

Vergelijking met Ole Gunnar Solskjaer en José Mourinho

Fred trekt een duidelijke parallel met eerdere managers onder wie hij in Manchester trainde, waarbij Ole Gunnar Solskjaer heel anders te werk ging. "Solskjaer was goed met de groep, maar hij werd op de training geholpen door zijn assistenten. Hij bracht de groep bij elkaar." Waar de Noor volgens de middenvelder vooral leunde op zijn staf voor de tactiek, lag diens kracht juist in het verenigen van de kleedkamer.

Voor José Mourinho, die de middenvelder in 2018 naar de Premier League haalde en met wie hij later bij Fenerbahçe herenigd werd, bewaart de controleur eveneens warme herinneringen. "Mourinho is een geweldige vent, hij is grappig. Ik ben hem onlangs nog tegengekomen bij Fenerbahçe. Hij heeft me naar United gehaald. Ik liet hem de geruchten zien over Brazilië, maar hij zei: 'Rot op, man. Ik ga helemaal nergens heen. Ik blijf hier trainen.' Echt een heel aardige vent."