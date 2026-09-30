'Cristiano Ronaldo stopt per direct bij Portugal: laatste interland al gespeeld'

keert niet meer terug bij de Portugese nationale ploeg, zo meldt O Jogo woensdagavond. Volgens de Portugese sportkrant heeft de 41-jarige aanvaller een definitief en onomkeerbaar besluit genomen. Daarmee zou zijn interlandloopbaan ten einde zijn gekomen.

Ronaldo heeft het hotel van de Portugese selectie in Kopenhagen inmiddels verlaten. Volgens O Jogo staat zijn beslissing vast: hij zal Portugal niet meer vertegenwoordigen. Dat betekent dat de wedstrijd tegen Wales in Alvalade (1-0 zege) zijn laatste optreden in het shirt van de nationale ploeg is geweest.

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Het nieuws volgt kort nadat Ronaldo zelf via sociale media bevestigde dat hij het trainingskamp van Portugal heeft verlaten. Dat besluit nam hij na de persconferentie van bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met Pedro Proença, de voorzitter van de Portugese voetbalbond.

“Na de persconferentie van de bondscoach en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese voetbalbond heb ik besloten om het trainingskamp van de nationale ploeg te verlaten”, schreef Ronaldo.

Ronaldo kondigt aan later zijn verhaal te doen

Over de exacte reden van zijn vertrek hield Ronaldo zich voorlopig op de vlakte. Wel kondigde de aanvaller van Al-Nassr aan dat hij op een later moment met meer uitleg zal komen.

“Te zijner tijd zal ik alle Portugezen de waarheid vertellen over de redenen die hebben geleid tot mijn vertrek uit de nationale ploeg, waaraan ik me altijd volledig heb toegewijd”, schreef hij. “Nu is het tijd om Portugal en al mijn ploeggenoten, zonder uitzondering, veel succes te wensen.”

Volgens O Jogo blijft het dus niet bij een tijdelijk vertrek uit het trainingskamp. De beslissing van Ronaldo om niet terug te keren bij Portugal zou definitief zijn. Daarmee komt volgens de krant een einde aan zijn periode bij de nationale ploeg.

Ronaldo speelde 234 interlands voor Portugal en maakte daarin 146 doelpunten. Daarmee is hij recordhouder in zowel het aantal wedstrijden als het aantal treffers voor de nationale ploeg.