Het wordt een bijzonder interlandweekend in Europa. Meerdere toplanden beginnen met een nieuwe bondscoach officieel aan een nieuw tijdperk. Tegelijkertijd maakt een ervaren trainer zijn rentree op het internationale podium. De eerste wedstrijden leveren direct een aantal opvallende en interessante confrontaties op.

Xavi en Klopp staan voor eerste krachtmeting

Nederland en Duitsland treffen elkaar donderdagavond in een bijzonder duel. Xavi zit voor het eerst als bondscoach van Oranje op de bank en krijgt direct Jürgen Klopp tegenover zich. De Duitser begint eveneens aan zijn nieuwe klus bij Die Mannschaft, waardoor de klassieker in Amsterdam meteen een interessant trainersduel oplevert.

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Voor Xavi is het de eerste test met het Nederlands elftal. De Spanjaard wil met een herkenbare speelstijl en aanvallend voetbal een nieuwe impuls geven aan Oranje, maar krijgt met Duitsland direct een tegenstander van formaat tegenover zich. Klopp zal aan de andere kant eveneens willen laten zien wat hij met zijn nieuwe ploeg voor ogen heeft. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is donderdag om 20.45 uur. Daarmee staat er vanaf het eerste moment veel op het spel voor beide trainers.

Op 72-jarige leeftijd een nieuwe hoofdstuk voor Jesus

Jorge Jesus maakt vrijdag op 72-jarige leeftijd zijn debuut als bondscoach van Portugal. De ervaren trainer staat voor het eerst langs de lijn wanneer Portugal het opneemt tegen Wales. Jesus werd eerder dit jaar aangesteld als opvolger van de vorige bondscoach Roberto Martínez en begint daarmee aan een nieuwe fase in zijn lange trainersloopbaan.

Hoewel hij jarenlang actief was bij verschillende topclubs, is het leiden van de Portugese nationale ploeg een nieuwe uitdaging voor de veteraan.

Van Bommel krijgt Mancini tegenover zich

Mark van Bommel staat vrijdag voor zijn eerste wedstrijd als bondscoach van België. De voormalig middenvelder begint aan zijn nieuwe avontuur met een direct aansprekende krachtmeting tegen Italië. Aan de andere kant van het veld staat Roberto Mancini, die terugkeert als eindverantwoordelijke van de Azzurri.

Mancini kent het Italiaanse voetbal door en door en beleefde eerder zijn grootste succes met de nationale ploeg. Onder zijn leiding veroverde Italië in 2021 het Europees kampioenschap. Na zijn eerdere vertrek maakt de ervaren trainer nu zijn rentree en wacht hem direct een duel met Van Bommel.

Zidane begint vrijdag aan nieuw hoofdstuk met Frankrijk

Zinedine Zidane maakt vrijdag zijn debuut als bondscoach van Frankrijk. De Franse voetballegende neemt het met Les Bleus op tegen Turkije en begint daarmee aan een nieuwe fase in zijn trainersloopbaan. Voor Zidane is het zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij Real Madrid. Als trainer van de Spaanse topclub kende hij een bijzonder succesvolle periode. Zidane leidde Real Madrid in zijn eerste periode naar drie Champions League-titels op rij en won daarnaast onder meer twee landstitels, twee Spaanse Super Cups, twee Europese Super Cups en twee keer het WK voor clubs. Het is de start van een nieuw tijdperk, nadat Didier Deschamps veertien jaar aan het roer stond bij de Fransen.