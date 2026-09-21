Johan Derksen: 'Xavi heeft een hele grote fout gemaakt...'

Johan Derksen is van mening dat Xavi een grote fout heeft gemaakt door niet op te roepen voor het Nederlands elftal. Dat laat de analist maandagavond duidelijk blijken in het programma Vandaag Inside.

Xavi maakte vrijdag zijn selectie van het Nederlands elftal bekend en lichtte zijn keuzes maandag tijdens een persconferentie toe. Valente ontbreekt in de selectie, terwijl zijn teamgenoot Gjivai Zëchiël wél is geselecteerd. Derksen is van mening dat het een grote fout is van de Spaanse bondscoach om de aanvoerder van Feyenoord links te laten liggen.

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"Xavi, die bij Feyenoord op de tribune zat, heeft waarschijnlijk zelf geconstateerd dat hij een hele grote fout gemaakt heeft door de aanvoerder van Feyenoord niet te selecteren. Ik vind het een uitstekende voetballer. Ik denk dat hij voor een elftal veel meer invloed heeft dan die rare Volendammer", doelt Derksen op Joey Veerman, die wel is opgenomen in de selectie.

René van der Gijp reageert: "Ik vind het ook nergens op slaan dat er nu gezegd wordt dat hij als linksbuiten speelt. Hij speelt toch helemaal geen linksbuiten... Schei alsjeblieft uit", zegt Van der Gijp, waarna Valentijn Driessen reageert: "Het is wel de reden dat hij hem er nu naast houdt."