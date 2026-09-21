Live voetbal

Johan Derksen: 'Xavi heeft een hele grote fout gemaakt...'

21 september 2026, 22:40
Xavi en Johan Derksen
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Maak ons je Google-favoriet

Johan Derksen is van mening dat Xavi een grote fout heeft gemaakt door Luciano Valente niet op te roepen voor het Nederlands elftal. Dat laat de analist maandagavond duidelijk blijken in het programma Vandaag Inside.

Xavi maakte vrijdag zijn selectie van het Nederlands elftal bekend en lichtte zijn keuzes maandag tijdens een persconferentie toe. Valente ontbreekt in de selectie, terwijl zijn teamgenoot Gjivai Zëchiël wél is geselecteerd. Derksen is van mening dat het een grote fout is van de Spaanse bondscoach om de aanvoerder van Feyenoord links te laten liggen.

Artikel gaat verder onder video

"Xavi, die bij Feyenoord op de tribune zat, heeft waarschijnlijk zelf geconstateerd dat hij een hele grote fout gemaakt heeft door de aanvoerder van Feyenoord niet te selecteren. Ik vind het een uitstekende voetballer. Ik denk dat hij voor een elftal veel meer invloed heeft dan die rare Volendammer", doelt Derksen op Joey Veerman, die wel is opgenomen in de selectie.

René van der Gijp reageert: "Ik vind het ook nergens op slaan dat er nu gezegd wordt dat hij als linksbuiten speelt. Hij speelt toch helemaal geen linksbuiten... Schei alsjeblieft uit", zegt Van der Gijp, waarna Valentijn Driessen reageert: "Het is wel de reden dat hij hem er nu naast houdt."

Vind jij dat Xavi een fout heeft gemaakt door Luciano Valente niet op te roepen voor het Nederlands elftal?

Laden...
358 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa Feyenoord

Feyenoord walst over FC Utrecht heen in De Kuip en boekt opnieuw monsterzege

  • zo 20 september, 14:10
  • 20 sep. 14:10
  • 16
Xavi Hernández

Eerste Oranje-selectie Xavi bekend: Veerman terug, twee debutanten

  • vr 18 september, 12:00
  • 18 sep. 12:00
  • 19
Noa Vahle

Noa Vahle hekelt kritiek: 'Hij verdient veel meer respect'

  • za 19 september, 11:26
  • 19 sep. 11:26
  • 7
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Duitsland

20:45
Wordt gespeeld op 24 sep. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
7
4
2025/2026
Feyenoord
32
2
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws