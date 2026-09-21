Staat Ernst onder druk? Drie Nederlandse keepers gelinkt aan Feyenoord

Willem van Hanegem is zeer te spreken over het voetbal van Feyenoord, maar niet over het functioneren van doelman . De columnist van het Algemeen Dagblad tipt de Rotterdamse club dan ook drie doelmannen die de Duitser volgens hem moeiteloos kunnen vervangen.

Het is niet voor het eerst dat Van Hanegem kritiek uit op Ernst. Dat deed de columnist een week geleden ook al: "Het is niet allemaal zijn schuld, maar meerdere doelpunten wel. Ik heb het gevoel dat hij elke keer net te weinig doet, anders houdt 'ie ze misschien tegen", zei Van Hanegem destijds. De analist gaf toen aan te hopen dat Justin Bijlow, momenteel doelman van Genoa, terugkeert naar Rotterdam.

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Datzelfde herhaalt hij nu na de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht (5-0) van zondagmiddag. "De Duitse keeper Tjark Ernst heeft mij nog niet kunnen overtuigen. Stel je dit Feyenoord eens voor met Justin Bijlow onder de lat? Maar ook Stijn van Gassel van Excelsior en Etienne Vaessen van FC Groningen zouden prima in dit Feyenoord passen", zo schrijft De Kromme.

Over het spel van Feyenoord tegen FC Utrecht was Van Hanegem wel te spreken. Hij vond de Rotterdammers 'heel aardig' voor de dag komen: "Feyenoord won heel makkelijk en Anis Hadj Moussa was de beste man, terwijl ik Oussama Targhalline eindelijk zag doen wat hij moet doen: namelijk tempo in het spel brengen."