Dochters (15 en 18) van Pol van Boekel aangesproken na Ajax - PSV

De dochters van scheidsrechter Pol van Boekel zijn na de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) aangesproken op de prestaties van hun vader, zo maakt Van Boekel zondagavond bekend. De scheidsrechter was VAR bij het duel en besloot niet in te grijpen na een harde overtreding van Ruben van Bommel.

Even terug naar zaterdagavond 5 september. Met nog zo'n tien minuten op de klok, bij een 1-2 stand, kwam Van Bommel in een luchtduel onbesuisd in op Ajax-verdediger Bouwman. Die moest de strijd direct staken. Later bleek dat de verdediger aan de botsing onder meer een gekneusd borstbeen en een gekneusde long had overgehouden. Bouwman komt daardoor op z'n vroegst in oktober weer in actie voor zijn club.

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Van Bommel kreeg van scheidsrechter Sander van der Eijk een gele kaart voor zijn overtreding. De VAR, Pol van Boekel, besloot niet in te grijpen. Daar heeft hij ook geen spijt van, zo geeft hij aan in gesprek met De Limburger: "Of ik het anders had moeten doen? Als ik ja zeg, is dat puur gebaseerd op het tumult dat is ontstaan. Als jij honderd mensen vraagt of ze het rood of geel vinden, zal de meerderheid rood zeggen. Dus als ik zeg dat ik het verkeerd heb gedaan, krijg ik meer mensen mee. Maar ik heb de situatie geanalyseerd op basis van de criteria die wij toepassen en ik zou dat vandaag waarschijnlijk weer precies hetzelfde doen."

Van Boekel vervolgt: "Achteraf stond ik op uit mijn stoel en dacht ik dat ik het goede had gedaan, maar als je dan ziet welke woorden analisten in de mond nemen... Het is part of the job, maar wel de minst leuke kant. Ik sta erboven. Lastiger vind ik het dat mijn dochters van 18 en 15 jaar erop worden aangesproken", geeft Van Boekel aan. "Dat is sneu, zij hebben niet gevraagd om een vader met dit beroep."

De arbiter reageert ook nog op de woorden van scheidsrechtersbaas Van Meenen. Hij sprak zich kort na het incident duidelijk uit: de arbitrage had in zijn ogen een duidelijke fout gemaakt. Dat deed de scheidsrechter zeer: "Ik kan nu een half uur gaan lullen als Brugman en uitleggen hoe ik die overtreding heb beleefd en heb geanalyseerd op basis van criteria, maar als je baas in de media aangeeft dat je een fout hebt gemaakt, wat heb ik dan nog te praten? Het is zijn keuze geweest om deze woorden te gebruiken. Ik had het anders aangepakt", besluit hij.