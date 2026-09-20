Wout Weghorst gaat viraal op sociale media: dit is er aan de hand

gaat met opvallende beelden in de rust van de wedstrijd tussen FC Twente en PSV viraal op sociale media. ESPN heeft een video van de boomlange spits gedeeld op het moment dat hij bezig is met een oefening om zijn brein te trainen.

In de rust van de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (3-2) staan de camera's gericht op Weghorst als hij het veld op komt. Te zien is dat de aanvalsleider bezig is met een ietwat aparte oefening. Hij maakt daarbij onder meer verschillende gebaren met zijn armen. Jan Joost van Gangelen viel het ook op en gaf er uitleg over in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

Dit deed Weghorst

Artikel gaat verder onder video

"In de rust was hij met van alles en nog wat bezig op het veld", zegt Jan Joost van Gangelen als hij de beelden bekijkt. "Dit heb ik wel eens gezien en is om je brein gefocust te krijgen", legt de sportpresentator uit. Kenneth Perez vindt dat ESPN de beelden niet had hoeven maken en uitzenden: "Ik vind het echt superonbelangrijk wat hij doet. Kunnen we dit niet gewoon laten?"

Het fragment wordt inmiddels volop verspreid op sociale media. Alleen op X is de video van ESPN al meer dan een half miljoen keer bekeken. De beelden leiden ondertussen tot veel negatieve reacties op Weghorst.

Bekijk hieronder de beelden: