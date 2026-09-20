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Wout Weghorst gaat viraal op sociale media: dit is er aan de hand

20 september 2026, 21:28
FC Twente-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Wout Weghorst gaat met opvallende beelden in de rust van de wedstrijd tussen FC Twente en PSV viraal op sociale media. ESPN heeft een video van de boomlange spits gedeeld op het moment dat hij bezig is met een oefening om zijn brein te trainen.

In de rust van de wedstrijd tussen FC Twente en PSV (3-2) staan de camera's gericht op Weghorst als hij het veld op komt. Te zien is dat de aanvalsleider bezig is met een ietwat aparte oefening. Hij maakt daarbij onder meer verschillende gebaren met zijn armen. Jan Joost van Gangelen viel het ook op en gaf er uitleg over in het programma Dit was het Weekend van ESPN.

Dit deed Weghorst

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"In de rust was hij met van alles en nog wat bezig op het veld", zegt Jan Joost van Gangelen als hij de beelden bekijkt. "Dit heb ik wel eens gezien en is om je brein gefocust te krijgen", legt de sportpresentator uit. Kenneth Perez vindt dat ESPN de beelden niet had hoeven maken en uitzenden: "Ik vind het echt superonbelangrijk wat hij doet. Kunnen we dit niet gewoon laten?"

Het fragment wordt inmiddels volop verspreid op sociale media. Alleen op X is de video van ESPN al meer dan een half miljoen keer bekeken. De beelden leiden ondertussen tot veel negatieve reacties op Weghorst.

Bekijk hieronder de beelden:

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Even handje klap met jezelf, wat ik hier wel mooi aan vind is dat de man volledig maar dan ook echt compleet lak heeft aan wat iedereen hiervan vind en zichzelf volledig op z'n eigen manier klaar stoomt voor de 2e helft😂👑.

Henk Postulart
183 Reacties
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Henk Postulart
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Wtf ik zie dit nu voor het eerst wat is hij aan het doen? Snappen jullie het?😂😂

Kramer
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Just Me
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Wanneer laten jullie die jongen met rust, " de media maakt meer kapot dan je lief is " dat is mijn slogan .

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Sja
105 Reacties
673 Dagen lid
312 Likes
Sja
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Even handje klap met jezelf, wat ik hier wel mooi aan vind is dat de man volledig maar dan ook echt compleet lak heeft aan wat iedereen hiervan vind en zichzelf volledig op z'n eigen manier klaar stoomt voor de 2e helft😂👑.

Henk Postulart
183 Reacties
1.341 Dagen lid
1.037 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Wtf ik zie dit nu voor het eerst wat is hij aan het doen? Snappen jullie het?😂😂

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.251 Reacties
1.455 Dagen lid
20.726 Likes
Kramer
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Rekenen voor gevorderden.

Just Me
581 Reacties
187 Dagen lid
384 Likes
Just Me
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Wanneer laten jullie die jongen met rust, " de media maakt meer kapot dan je lief is " dat is mijn slogan .

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FC Twente
3 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 34 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
7
4
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13

Complete Stand

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