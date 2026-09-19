Trouwt Hélène Hendriks met 22 jaar oudere partner? 'Hij is op leeftijd...'

Hélène Hendriks heeft vrijdagavond in Vandaag Inside gesproken over een eventueel huwelijk. De 46-jarige televisiepresentatrice houdt haar relatie met haar 22 jaar oudere partner Frans Vinju normaal gesproken buiten de schijnwerpers, maar reageerde aan tafel duidelijk op de vraag of ze ooit wil trouwen.

Het onderwerp kwam ter sprake na het recente huwelijk van Olcay Gulsen en Eelko van Kooten. Johan Derksen leverde stevige kritiek op de beelden van het feest. Hendriks zag dat alles rond de bruiloft vast werd gelegd op sociale media en gaf aan zoiets zelf nooit te willen: "Als ik een huwelijk heb, dan wil ik dat ten volste beleven."

'Ik zou het best leuk vinden'

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René van der Gijp haakte direct in op die uitspraak en vroeg Hendriks naar haar eigen plannen: "Wil jij dan niet trouwen, lieffie?" Hendriks reageerde duidelijk: "Dat zou ik best leuk vinden", zei ze.

Het leidde meteen tot grappen bij de overige tafelheren. Zo richtte Derksen zich vervolgens direct tot de partner van Hendriks. "Vraag die dooie Frans dan jou een keer ten huwelijk? Realiseert hij niet dat hij de hoofdprijs in huis heeft?" Presentator Wilfred Genee grapte over het leeftijdsverschil tussen de twee. Vinju is 22 jaar ouder dan Hendriks: "Hij is op leeftijd, daar moet hij ook rekening mee houden. Hij moet opschieten. Kom een keer door, hé, Frans, doorpakken!"

Hendriks en Vinju zijn al jarenlang samen en spreken in de media weinig over hun relatie. Hendriks en Vinju leerden elkaar kennen bij hockeyclub Push in Breda. Hendriks speelde daar in het verleden, terwijl Vinju al langere tijd als vrijwilliger aan de club verbonden is.

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