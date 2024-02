Hélène Hendriks wil weinig kwijt over haar liefdesleven, maar het juicekanaal Reality FBI denkt te weten met wie de sportpresentatrice een relatie heeft. Hendriks zou gelukkig zijn met Frans Vinju, die ze kent uit de hockeywereld.

Het liefdesleven van Hendriks houdt de gemoederen bezig: eerder deze maand bracht weekblad Party het gerucht dat Hendriks dit jaar zou trouwen “Het huwelijk zal dan zeker in het diepste geheim plaatsvinden, zodat haar partner zijn mysterieuze status kan behouden. Het is voor beiden te hopen dat dat lukt”, klonk het.

Hendriks ontkende een aanstaande bruiloft zelf bij Vandaag Inside. "Ik weet niet waar en wanneer en ook niet met wie", lachte ze. "Ik ga niet trouwen. Ja, het kan nog gebeuren dit jaar, maar dan moet wel iemand mij vragen."

Reality FBI kwam erachter dat een van de bedrijven van Hendriks staat geregistreerd met het telefoonnummer van een man, Frans Vinju. Het kanaal bekeek zijn socialmediaposts en zag bijvoorbeeld de hond van Hendriks in beeld. Ook zijn er de nodige reacties te vinden op nieuwjaarsposts van Vinju, waarin vrienden ‘jou en Hélène’ een gelukkig nieuwjaar wensen.

Vinju is op z’n minst 22 jaar ouder dan Hendriks (43). Het juicekanaal vond geen precieze leeftijd, maar weet wel dat Vinju zijn zestigste verjaardag vierde in 2018. Hij is dus minstens 65 jaar oud.

Op onderstaande afbeelding is Vinju te zien als spreker van het Volvo Invitational Tournament in Breda in 2015.

