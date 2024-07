Nederlandse oud-profvoetballer veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf in Duitsland

De Nederlandse oud-profvoetballer Soufian E. (30) is in Duitsland veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf. De oud-speler van onder meer De Graafschap moest zich voor de rechter verantwoorden voor zijn aandeel in een reeks plofkraken in een 'monsterzaak' waarin in totaal zestien Nederlandse verdachten werden aangemerkt.

E. speelde onder meer in de jeugdopleiding van Vitesse/AGOVV en FC Utrecht en promoveerde in 2015 met De Graafschap naar de Eredivisie, maar vertrok in datzelfde jaar naar een amateurclub in Utrecht. Nadat hij vervolgens voor meerdere clubs in Marokko uitkwam, keerde hij in 2022 kortstondig terug in het Nederlandse amateurvoetbal, maar sinds november van dat jaar diende hij geen enkele club meer.

Artikel gaat verder onder video

De rechtbank in Bamberg deed gisteren (woensdag) uitspraak in de omvangrijke zaak, die ging om het opblazen van dertig geldautomaten tussen november 2021 en vorig jaar. Van de zestien verdachten, in leeftijd variërend van 23 tot 43 jaar oud, sloten veertien een deal met het Duitse Openbaar Ministerie. In ruil voor een bekentenis werden zij veroordeeld tot celstraffen met een duur van één jaar en negen maanden tot vijf jaar en elf maanden. In het geval van E. kwam de rechter tot een gevangenisstraf van vier jaar en drie maanden, schrijft de Frankfurter Allgemeine. Verdachte nummer vijftien, Roy S., stond alleen terecht voor het ter beschikking stellen van zijn werkplaats als onderkomen voor de bende en komt er vanaf met een voorwaardelijke straf. De zestiende en laatste verdachte, Salim A. (30), wordt in een aparte zaak berecht.

Het Duitse OM betitelt de omvangrijke zaak in een persbericht als 'groot succes' en spreekt van 'een flinke klap voor de plofkraak-scene in Nederland'. De veroordeelden zullen overigens de komende maanden worden overgebracht naar Nederland om daar hun celstraffen uit te zitten, weet bovengenoemde Duitse krant. In ons land zouden zij eerder vrijgelaten kunnen worden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Johan Derksen vraagt zich af: "Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden?"