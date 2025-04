LIVE Eredivisie | Fortuna Sittard wil zorgen Willem II vergroten

Fortuna Sittard en Willem II nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel in het Fortuna Sittard Stadion gaat om 12.15 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Nummer dertien Fortuna Sittard kan zondagmiddag goede zaken doen in de strijd om lijfsbehoud. Als er wordt gewonnen van nummer zestien Willem II, hebben de Limburgers een voorsprong van twaalf punten op de Tilburgers, met nog vier duels te gaan. Aan de andere kant kan Willem II de spanning onderin vergroten door met een zege van het veld te stappen in Sittard.