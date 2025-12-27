Arie Boomsma en zijn gezin zijn in het verleden bedreigd vanwege zijn kritiek op Vandaag Inside. Dat onthult de 51-jarige presentator in een interview op NPO Radio 1.

Johan Derksen noemde Boomsma jaren geleden al eens 'de engste man van dit land', ook daarna was hij geregeld de kop van jut in de SBS-talkshow. "Ik ben een paar jaar lang heel veel over tafel gegaan bij de mannetjes van Vandaag Inside", vertelt Boomsma in het bewuste gesprek. "Meestal was ik een paar maanden aan de beurt als ik kritiek op het programma had gehad. Als ik bijvoorbeeld zei dat ze homofoob zijn, of vrouwonvriendelijk, of racistisch, of dat het onderbuikspreekpoppen zijn. Dan ben je een tijdje aan de beurt."

De kritiek op VI zorgde voor een 'negatieve dynamiek' rond Boomsma en leidde zelfs tot bedreigingen aan het adres van de presentator én zijn gezin, zo onthult hij. "Het ging zo ver dat we foto's van ons huis kregen. Of waarschuwingen: als je met je gezin op Koningsdag door Abcoude loopt, kijk wel over je schouder." Bij een tankstation werd hij bovendien aangesproken door een kijker van het programma: "Je moet geen kritiek op ze hebben! We merkten wel, toen het echt heftig was en ze er elke week over spraken, dat je andere blikken op straat krijgt. Dat vind ik niet fijn als ik met mijn gezin ben. Ik wil niet dat mijn gezin daaronder lijdt of misschien gevaar loopt."

De bedreigingen hebben ertoe geleid dat Boomsma zich maar niet meer publiekelijk uitspreekt over gevoelige maatschappelijke thema's. Hij denkt dat Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee zelf niet beseffen hoeveel invloed zij vanachter hun talkshowtafel uitoefenen: "Programma's zoals dat, die zo op de onderbuik voeden, die vormen vaak een vrijbrief voor anderen. Wat je met Trump in het groot ziet: als hij het mag zeggen en zo mag denken, dan mogen we het allemaal. Dan zie je daar ook: als zij daar grappen over maken, dan kunnen we dat in een voetbalstadion ook doen", besluit Boomsma het onderwerp.