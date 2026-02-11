Jeroen Grueter heeft een minder bekende kant van zijn leven als voetbalcommentator gedeeld. De NOS-verslaggever, die veelvuldig wedstrijden van het Nederlands elftal van commentaar voorziet, krijgt regelmatig te maken met schokkende berichten.

De stem van Grueter is al jaren niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie. Sinds 1996 is hij actief als commentator bij de NOS, waar hij onder meer interlands van Oranje en wedstrijden in de Eredivisie verslaat. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Grueter zien dat het vak ook een schaduwzijde kent.

“Stel: Nederland vliegt eruit op een eindtoernooi en speelt heel slecht. Dan word ik toch gezien als de boeman. Ik ben uiteindelijk degene die het allemaal heeft verteld”, legt Grueter uit. Vooral op sociale media, zoals X, krijgt de 56-jarige commentator soms te maken met een stortvloed aan reacties. “Dan heb ik zeshonderd berichten.”

Doodsbedreigingen richting Jeroen Grueter

Grueter vervolgt: “Wat er staat hoeven we niet te herhalen, maar soms gaat het zelfs tot doodsbedreigingen aan toe. Dat is bizar. Mensen vinden mijn commentaar bijvoorbeeld te negatief en hebben het gevoel dat ik Nederland slecht heb laten voetballen.”

Opvallend is dat veel van die berichten afkomstig zijn van mensen die nauwelijks weten wie Grueter als persoon is. “Je legt in je commentaar een deel van je persoonlijkheid bloot, maar uiteindelijk weten heel weinig mensen wie je echt bent”, besluit de NOS-verslaggever.