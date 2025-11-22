Jeroen Grueter zaagt Kenneth Taylor compleet doormidden: ‘Kun je niet wat kritischer zijn?’

staat zwaar aangeslagen voor de camera van de NOS na de 1-2 nederlaag die Ajax zaterdag in eigen huis leed tegen Excelsior. De middenvelder en gelegenheidsaanvoerder van Ajax werd behoorlijk hard aangepakt door verslaggever Jeroen Grueter.

Grueter gaat er vanaf het eerste moment met gestrekt been in tijdens het interview: “Kenneth, je komt net terug uit de kleedkamer. Wat heb je daar aangetroffen?”, vraagt de journalist Taylor.

“Een doodse stilte”, antwoordt de Ajax-speler kort.

Grueter: “Is dit een prestatie waar je je voor moet schamen?”

Taylor: “Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je thuis tegen Excelsior, met alle respect natuurlijk, als Ajax gewoon moet winnen.”

Grueter: “Het is nog nooit vertoond: Excelsior heeft hier nog nooit gewonnen.”

Taylor: “Ja. Dus dan heb je gelijk.”

“Hoe kan het allemaal zo gebeuren?”, wil Grueter weten.

Artikel gaat verder onder video

Taylor steekt dan het volgende verhaal af: “Ik denk dat er in de eerste helft weinig aan de hand is en we meer de bal hadden en een paar kansen. Die moeten we, vind ik persoonlijk, wel meer creëren. Zij maken de 0-1 uit een soort van counter. Ja, dat is voor hen natuurlijk ideaal. Ze zakten daarna in en daarvoor ook. Dan kom je met een goed gevoel… Je wil met een goed gevoel de tweede helft beginnen. En na twee minuten is het 0-2. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig. Kasper (Dolberg, red.) kwam erin en die scoorde natuurlijk. Daardoor hadden we nog hoop, maar uiteindelijk was het te weinig vandaag en verlies je vandaag.”

Grueter weigert genoegen te nemen met de uitleg van Taylor: “Ja. Kun je ook nog wat kritischer naar de prestatie kijken? Want die eerste helft, ja… Je hebt wat meer te bal, maar wat doe je ermee?”

Taylor: “Ja, nee… Dat is wat ik zeg: we creëren er niet veel mee. Ja, dat heb ik net aangegeven.

“Was dit de slechtste wedstrijd van het seizoen?”, wil Grueter dan weten.

Taylor: “Ehm, dat zou kunnen. Ik heb nu even niet alle wedstrijden op mijn netvlies, maar…”

Grueter onderbreekt de Ajax-middenvelder: “Ja, jullie hebben er natuurlijk al wat gespeeld.”

“Ja, vandaar… Ja, het zou kunnen”, reageert Taylor sip.

Grueter: “Je zou zeggen: Heitinga weg en dan neemt Fred Grim het over. Dan is het niet makkelijk om in Utrecht een resultaat te halen. Dat hebben we gezien: een 2-1 nederlaag. Maar dan is er wel tijd om te gaan werken en naar deze wedstrijd toe te leven. En dan leggen jullie dit op de mat. Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar helemaal niets van begrijpen.”

Taylor schuldbewust: “Nee, maar wijzelf natuurlijk ook niet. Wij willen deze wedstrijd natuurlijk ook winnen. We hebben in de interlandbreak goed getraind. Ja, wat je zegt: dat we dit vandaag op de mat leggen is gewoon teleurstellend.”

Grueter: “Hoe kan het nou zo blokkeren de hele tijd?”

Taylor: “Hoe bedoel je?”

Grueter: “Nou, gewoon. Dat het de helemaal niet loopt.”

Voor Taylor is het gissen: “Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we dat de laatste wedstrijden sowieso hebben. Het is iets waar we zo snel mogelijk uit moeten komen.”

Grueter: “Ik kan ook vragen: kunnen jullie niet meer voetballen? Maar dat is het natuurlijk ook niet.”

“Nee, dat is het zeker niet”, verzekert Taylor.

Grueter: “Dus moet je het zoeken in andere oorzaken. Niet meer samen spelen? Ik probeer er toch iets meer een vinger achter krijgen.”

Taylor: “Ja, maar dat geldt voor ons natuurlijk net zo goed. Wij willen hier ook uitkomen met zijn allen. Dat is wat we elke dag proberen. We trainen elke dag en noem maar op. Dat is voor jullie de vraag, maar voor ons natuurlijk net zo goed.”

“Maar ja, hoe nu verder?”, wil Grueter weten.

“Ja, uiteindelijk is er dinsdag weer een wedstrijd. En dat is voetbal”, blikt Taylor vooruit naar de midweekse Champions League-wedstrijd in eigen huis tegen Benfica. “Je moet gewoon doorgaan en dinsdag moeten we er gewoon staan. Zo simpel en hard is voetbal.”

Het hele interview van Jeroen Grueter met Kenneth Taylor is hier te bekijken.