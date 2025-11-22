Ontsnapt Weghorst aan rode kaart bij Ajax - Excelsior? Danny Koevermans reageert

Danny Koevermans is van mening dat zomaar een rode kaart had kunnen krijgen in de eerste helft van Ajax - Excelsior. De spits gaf Casper Widell met twee handen een duw in het gezicht en kreeg daar een gele kaart voor. Volgens Koevermans worden er ook wel eens rode kaarten voor minder gegeven.

Volg het duel in ons liveblog!

Ajax neemt het zaterdagavond met Weghorst in de basis op tegen Excelsior. De spits van de thuisploeg werd na een kwartier spelen bestraft met een gele kaart door scheidsrechter Joey Kooij. De aanvaller was aan het duwen en trekken met Casper Widell terwijl de bal niet in de buurt was en plantte vervolgens beide handen in het gezicht van de Excelsior-aanvoerder, die daardoor naar het gras ging. Weghorst reageerde hier vrij theatraal op, wat hem op veel kritiek kwam te staan van de kijkers.

Artikel gaat verder onder video

In De Eretribune geeft Koevermans, die zelf actief is als scheidsrechter op amateurniveau, aan dat Kooij hier nog mild is geweest voor Weghorst. “Je ziet mensen wel eens voor minder met rood van het veld af gestuurd worden”, begint de voormalig spits. “Ik wil niet zeggen dat dit echt een rode kaart is. Maar als hij rood zou geven, denk ik niet dat de VAR zou zeggen: kom maar terug.”

Koevermans maakt vervolgens de vergelijking met een koppende beweging richting tegenstanders. “Als ze dan niemand raken, geven ze ook rood. Hij doet hier iets wat totaal niet op een voetbalveld thuishoort. Dat duurt maar en uiteindelijk duwt hij hem gewoon in zijn gezicht.” Als Wouter Bouwman vervolgens het incident met Wouter Goes van ruim een maand geleden aanhaalt, waarbij Weghorst een elleboogstoot uitdeelde en slechts geel kreeg, reageert Koevermans heel gedecideerd. “Dat vond ik wel écht een terechte rode kaart. Maar nogmaals, als hij rood had gegeven, denk ik niet dat de VAR hem had teruggeroepen.”