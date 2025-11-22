Ontsnapt Weghorst aan rode kaart bij Ajax - Excelsior? Danny Koevermans reageert

Live voetbal 1

Danny Koevermans over gele kaart Wout Weghorst
Foto: © ESPN/Realtimes
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
22 november 2025, 19:59   Bijgewerkt: 20:17

Danny Koevermans is van mening dat Wout Weghorst zomaar een rode kaart had kunnen krijgen in de eerste helft van Ajax - Excelsior. De spits gaf Casper Widell met twee handen een duw in het gezicht en kreeg daar een gele kaart voor. Volgens Koevermans worden er ook wel eens rode kaarten voor minder gegeven.

Ajax neemt het zaterdagavond met Weghorst in de basis op tegen Excelsior. De spits van de thuisploeg werd na een kwartier spelen bestraft met een gele kaart door scheidsrechter Joey Kooij. De aanvaller was aan het duwen en trekken met Casper Widell terwijl de bal niet in de buurt was en plantte vervolgens beide handen in het gezicht van de Excelsior-aanvoerder, die daardoor naar het gras ging. Weghorst reageerde hier vrij theatraal op, wat hem op veel kritiek kwam te staan van de kijkers.

In De Eretribune geeft Koevermans, die zelf actief is als scheidsrechter op amateurniveau, aan dat Kooij hier nog mild is geweest voor Weghorst. “Je ziet mensen wel eens voor minder met rood van het veld af gestuurd worden”, begint de voormalig spits. “Ik wil niet zeggen dat dit echt een rode kaart is. Maar als hij rood zou geven, denk ik niet dat de VAR zou zeggen: kom maar terug.”

Koevermans maakt vervolgens de vergelijking met een koppende beweging richting tegenstanders. “Als ze dan niemand raken, geven ze ook rood. Hij doet hier iets wat totaal niet op een voetbalveld thuishoort. Dat duurt maar en uiteindelijk duwt hij hem gewoon in zijn gezicht.” Als Wouter Bouwman vervolgens het incident met Wouter Goes van ruim een maand geleden aanhaalt, waarbij Weghorst een elleboogstoot uitdeelde en slechts geel kreeg, reageert Koevermans heel gedecideerd. “Dat vond ik wel écht een terechte rode kaart. Maar nogmaals, als hij rood had gegeven, denk ik niet dat de VAR hem had teruggeroepen.”

5 4 reacties
4 reacties
Docker
82 Reacties
5 Dagen lid
173 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik vind het niet juist dat in de bewuste situatie alleen Weghorst wordt aangepakt. Widell was zelf ook flink bezig dus ik vond de situatie an sich gelijkwaardig. Weghorst duwde hem weg omdat hij er genoeg van had. Dat praat ik niet goed maar rood vond ik het zeker niet. Als ik scheidsrechter was geweest hadden ze allebei geel gekregen, niet alleen Weghorst.

Deblauwe1
666 Reacties
1.153 Dagen lid
1.492 Likes
Deblauwe1
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hier wordt weer een Ajax-speler gespaard door een Ajax referee

Vriendje Stokvis
1.535 Reacties
429 Dagen lid
8.269 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Weghorst gaat never en nooit rood krijgen, Ieder ander had allang rood met dit gestoorde gedrag van hem.

Veluwe
21 Reacties
31 Dagen lid
30 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Duidelijk verwoord door Danny Koevermans.

Reacties

Ajax - Excelsior

Ajax
1 - 2
Excelsior
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
13
4
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

