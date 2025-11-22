Ajax speelt tegen Excelsior met speciale shirts van Abdelhak Nouri

De wedstrijd tussen Ajax en Excelsior staat zaterdagavond in het teken van de Foundation van Abdelhak Nouri. Ajax speelt in speciale shirts van Nouri.

Tijdens de voorbereiding van Ajax op het seizoen 2017-2018 liep Nouri op twintigjarige leeftijd zwaar hersenletsel op. In het oefenduel tegen Werder Bremen verloor de middenvelder plotseling zijn bewustzijn, waarna hij minutenlang werd gereanimeerd. Nouri werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij kunstmatig in slaap werd gehouden in een poging om zijn herstel te bevorderen. Op dat moment was hij buiten levensgevaar.

Ajax liet in eerste instantie weten dat Nouri last zou hebben van hartritmestoornissen. Enkele dagen later bleek dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen door te weinig zuurstoftoevoer tijdens zijn hartstilstand. Het was voor het toenmalige toptalent van de Amsterdamse club een abrupt einde aan een veelbelovende carrière.

De Nouri Foundation heeft als missie om meer hartveilige omgevingen in Nederland te creëren. "Abdelhak Nouri heeft een speciale plek bij Ajacieden en de rest van de voetbalwereld. Zijn liefdevolle karakter zorgde voor verbondenheid en dat doet het vandaag de dag nog steeds", viel er donderdag op de website van Ajax.

Ajax maakt nu bekend tegen Excelsior te spelen met speciale shirts: in de rugnummers van de spelers is een foto van Nouri te zien. De shirts zullen na afloop geveild worden en de opbrengsten komen ten goede van de Nouri Foundation.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias van ESPN praat voorafgaand aan de wedstrijd op het veld van Johan Cruijff ArenA met Abderrahim Nouri, de oudere broer van de voormalig middenvelder. “Ik vind het shirt heel mooi. Ik weet nog goed dat ze bij de kampioenswedstrijd van Ajax, bij behalen van de 34ste landstitel, ook zo’n shirt hadden. Maar deze vind ik ook heel bijzonder. Deze gaat zeker mee naar huis”, zegt Abderrahim Nouri.