trekt zich niets aan van een beledigende opmerking die Hugo Borst in 2019 over haar maakte. De 35-jarige verdediger van Ajax én recordinternational van de Nederlandse vrouwenploeg zegt in een interview met NRC 'dat soort mensen' niet serieus te nemen.

De krant confronteert Spitse met het feit dat Borst haar zes jaar geleden betitelde als 'Een Griekse landschildpad' met 'een draaicirkel van een Boeing 747' die 'de boel ophoudt'. Spitse wist dat niet - of was het vergeten - en haalt bij het horen van de woorden van Borst haar schouders op. "Dat soort mensen neem ik niet serieus. Borst heeft na drie keer tv kijken zijn oordeel klaar. Laat hem eerst maar eens een wedstrijd van ons bezoeken."

Kritiek vanuit de media is onderdeel van haar vak geworden, maar in de ogen van Spitse niet altijd even terecht. "Het hoort erbij dat journalisten kritische vragen stellen, maar ik word er soms moe van dat ze steeds over ‘verjonging’ in het Nederlands elftal beginnen. Hou daar nou eens mee op! Kijk naar Italië, waar ze veel waardering hebben voor routiniers", zegt de verdediger.

In oktober speelde Spitse tegen Canada haar 248ste en laatste interland voor de Oranje Leeuwinnen, waarmee ze in 2017 onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land beslag legde op de Europese titel. Spitse zegt dat ze voor haar gevoel voldoende waardering krijgt voor hetgeen ze in haar loopbaan bereikt heeft. NRC suggereert dat haar beeltenis niet zou misstaan in de beeldentuin van de KNVB, waar een aantal iconen van het Nederlandse voetbal als Johan Cruijff, Rinus Michels, Willem van Hanegem, Ruud Gullit en Marco van Basten zijn vereeuwigd. Dat is niet aan mij om te bepalen, maar het zou wel mooi zijn", reageert Spitse. "Ik zie mezelf daar wel staan. Volgens mij heb ik dat verdiend.