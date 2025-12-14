Live voetbal 12

Hoe Sean Steur met één slim moment De Klassieker beïnvloedde

Ajax-speler Sean Steur
Foto: © Imago
0 reacties
14 december 2025, 16:30

Sean Steur beleefde zondagmiddag een hoopgevend optreden voor Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord (2-0). De pas zeventienjarige middenvelder kreeg zijn eerste basisplaats in de Eredivisie en maakte een goede indruk. In de eerste helft fungeerde hij als de motor van Ajax én was hij betrokken bij het openingsdoelpunt.

Op heel subtiele wijze droeg Steur na twaalf minuten bij aan het openingsdoelpunt. Niet alleen was hij prominent betrokken bij de aanvalsopbouw, ook blokkeerde hij op het moment suprême heel eventjes de doorgang voor Luciano Valente. Daardoor had Oscar Gloukh genoeg ruimte om Davy Klaassen te bedienen. Het schot van de middenvelder vloog achter Timon Wellenreuther.

Een screenshot van de wedstrijd Ajax - Feyenoord, met een goede actie van Sean Steur
© ESPN
Artikel gaat verder onder video

Steur deinst er ook niet voor terug om op de voorgrond te treden. Integendeel: hij lijkt elke bal graag te willen hebben. Als hij de ruimte heeft, stoomt hij op. Zo niet, dan kiest hij voor ‘progressieve passes’ – vooruit om de opbouw vooruit te helpen - zoals zijn opening op Youri Regeer in de 26ste minuut van de wedstrijd. De passes zijn bovendien vaak strak en op maat, wat het tempo ten goede komt.

Over de gehele wedstrijd bezien haalde Steur een passnauwkeurigheid van 94 procent: 32 van de 34 ballen kwamen aan. Ook met de longinhoud van Steur lijkt het wel goed te zitten. Halverwege de eerste helft was hij dicht bij het maken van een doelpunt: tien minuten voor de rust voorkwam hij met een goed getimede sliding in het eigen strafschopgebied een voorzet van Jordan Lotomba.

“Gaandeweg de wedstrijd ging Steur zich steeds meer bemoeien met het aanvalsspel van Ajax”, viel ook analist Marciano Vink op in de pauze. “Hij is zeventien jaar, maar hij wil de bal graag hebben. Dat is ook lekker voor spelers als Regeer, Itakura en Bouwman, dat je iemand kunt aanspelen die graag de bal heeft.” In de tweede helft kwam Steur minder nadrukkelijk in het stuk voor en werd hij gewisseld toen er sprake was van wat fysieke ongemakken.

Steur beleefde zijn eerste Klassieker, en pas zijn vierde wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax. Francesco Farioli liet de jongeling in februari 2025 debuteren met een invalbeurt tegen Heracles Almelo. In augustus 2025 werd zijn contract verlengd tot medio 2028. Hij voetbalde met name bij Jong Ajax, maar mocht op 2 december invallen tegen FC Groningen en beleefde donderdag tegen Qarabag zijn basisdebuut. Toen leverde hij al een assist bij het doelpunt van Kasper Dolberg.

