Giménez staat voor grote stuntdeal, die voor Feyenoord enorm ongunstig is

Santiago Gimenez
Foto: © Imago
13 december 2025, 11:57
13 december 2025, 11:57

AC Milan wil meewerken aan een winterse verkoop van Santiago Giménez, zo meldt Corriere della Sera. De club uit Milaan hoopt de oud-Feyenoorder in januari te verkopen, maar een huurdeal lijkt aannemelijker. Boca Juniors zou geïnteresseerd zijn in de 24-jarige Argentijn.

Boca Juniors is niet de enige club die Giménez op de korrel heeft, want er zou ook interesse zijn vanuit de Premier League. Sunderland en West Ham United volgen de voormalig topspits van Feyenoord al langer. Tuttosport weet in ieder geval dat Boca, de club waar de vader van Santiago Giménez (Christian) speelde, inzet op een huurdeal.

De situatie van Giménez bij AC Milan lijkt uitzichtloos. De Mexicaan staat nog altijd buitenspel wegens een enkelblessure, maar was daarvoor ook niet in vorm. De spits staat al lang droog en scoorde dit seizoen slechts één keer.

Feyenoord kan profiteren van transfer Giménez

Feyenoord kan meeprofiteren van een transfer van Giménez. De Rotterdammers bedongen in de winter van 2025 een doorverkooppercentage. Mocht Boca Juniors uiteindelijk zakendoen door middel van een huurdeal, gaat er geen transferpercentage naar De Kuip.

Santiago Giménez

Santiago Giménez
AC Milan
Team: Milan
Leeftijd: 24 jaar (18 apr. 2001)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Milan
9
0
2024/2025
Milan
14
5
2024/2025
Feyenoord
11
7
2023/2024
Feyenoord
30
23

