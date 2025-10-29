Santiago Giménez ligt momenteel onder vuur in de Italiaanse media. In een paginagroot artikel van La Gazzetta dello Sport wordt de spits van AC Milan gefileerd voor zijn gebrek aan doelpunten. De krant stelt voor dat hij misschien beter op de bank kan beginnen.

Giménez is absoluut niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen namens AC Milan. Waar de Italiaanse topclub na negen duels op de derde plaats staat in de Serie A, kan de Mexicaan het verschil nog niet maken. In de competitie begon hij acht keer in de basis, maar hij heeft het net nog niet weten te vinden. Wel scoorde de voormalig Feyenoorder een keer in het bekerduel met Lecce (3-0).

La Gazzetta dello Sport voorziet reserverol voor Giménez

In La Gazzetta dello Sport wordt woensdag een volledige pagina gewijd aan de slechte vorm van de linkspoot. "Gimenez staat symbool voor AC Milan: hij scoort nooit, zit al tien uur zonder doelpunt", klinkt het in de roze sportkrant. "Hij heeft nu al een paar wedstrijden in een tunnel gezeten, hoe dieper hij gaat, hoe verder de uitweg lijkt. De indruk die je krijgt als je hem ziet spelen, wordt steeds slechter."

De krant vraagt zich af of het niet beter is voor Giménez om voorlopig op de bank plaats te nemen. "Een wedstrijdje naar de anderen kijken en misschien de laatste vijftien minuten invallen, wanneer ze bij AC Milan wanhopig rondrennen, ballen in het strafschopgebied gooien en niemand meer nadenkt. Want Gimenez denkt misschien te veel na en verkeert zeker in een crisis." Waar het volgens de sportkrant in de eerste wedstrijden aan pech te wijten was dat hij niet scoorde, wordt Giménez nu ook niet meer gevaarlijk. Dinsdagavond tegen Atalanta (1-1) zag La Gazzetta dello Sport hem zelfs 'mentaal worstelen'. "Milans speelstijl helpt hem zeker niet – een paar voorzetten, weinig verticale ballen, nooit een langdurige belegering van het strafschopgebied – maar er moet iets veranderen in dit verhaal..."

Allegri blijft vertrouwen houden

Ondanks de kritiek blijft AC Milan vertrouwen houden in de spits. Trainer Massimiliano Allegri benadrukt op de persconferentie dat de aanvaller een belangrijke speler is. "Hij geeft ons verdedigend een enorme boost, hij geeft alles, hij werkt hard voor het team", aldus de oefenmeester. "Ik ben erg blij. Ik ben ervan overtuigd, als hij zich op zijn werk concentreert, dat de doelpunten dan wel komen."

