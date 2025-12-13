Live voetbal

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

Peter Bosz van PSV
Foto: © ESPN

Niels Hassfeld
13 december 2025, 23:29

Peter Bosz heeft Ismael Saibari niet gewisseld tegen Heracles Almelo (4-3 zege) om hem fit naar de Afrika Cup te laten gaan, zo geeft hij op de persconferentie na afloop aan. De trainer legt uit dat hij de Marokkaan simpelweg niet goed vond spelen.

PSV had zaterdag de grootste moeite met Heracles Almelo. De Eindhovenaren stonden na ruim een halfuur spelen op een 2-0 voorsprong, maar door een penalty kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Vervolgens ontwikkelde de wedstrijd zich in de tweede helft tot een doelpuntenfestijn, waarin PSV aan het langste eind trok.

In de rust besloot Bosz om Saibari in de kleedkamer achter te laten; hij werd vervangen door Couhaib Driouech, die ongelukkig inviel. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd krijgt de oefenmeester de vraag of hij de middenvelder, die tegen Heracles op de vleugel speelde, naar de kant haalde om hem fit te houden voor de Afrika Cup. Na dit weekend reist de Marokkaan af naar Afrika voor het toernooi in eigen land.

“Nee, zeker niet, want dat interesseert me niet”, begint Bosz zijn antwoord. Hij komt vervolgens meteen terug op deze uitspraak. “Nou ja, dat interesseert me natuurlijk ook wel. Maar het gaat erom dat wij de wedstrijd winnen en ik vond hem niet goed spelen. Daarom heb ik hem gewisseld.” Saibari was in de eerste helft wel trefzeker; de Marokkaan tekende vanaf de stip na ruim een halfuur voor de 2-0.

PSV - Heracles

PSV
4 - 3
Heracles Almelo
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

