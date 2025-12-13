Live voetbal 7

Michiel Kramer is woest door penalty's PSV - Heracles: 'Wat een armoe! Wat een ellende!'

Matej Kovar, Ismael Saibari en scheidsrechter Alex Bos tijdens PSV - Heracles Almelo
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 december 2025, 21:31

De handsregel is door het verloop van PSVHeracles Almelo weer onderwerp van discussie. In de eerste helft werden drie penalty’s uitgedeeld door scheidsrechter Alex Bos, waarvan twee voor hands. Een andere penaltyclaim voor hands vond geen gehoor. Tijdens de wedstrijd meldt een kritische Michiel Kramer zich op X en roeren analisten zich in de studio van ESPN.

“Ik word er helemaal krankjorum van”, foetert analist Kees Kwakman. “We gaan weer penalty’s geven voor handsballen, terwijl we allemaal op natuurlijke wijze de lucht in springen.” Na een halfuur wees Bos naar de stip, toen de bal via Armando Obispo tegen de uitgestoken arm van Ivan Mesík kwam. “Wat kun je hier nou aan doen? Je bent toch gewoon aan het bewegen? Hij springt, dan gaan je handen mee omhoog.”

Ronald Waterreus vraagt zijn collega’s: “Hebben wij een oplossing hiervoor?” Die komt er niet. Maar, zo stelt Anco Jansen: “Bijna elke wedstrijd vanavond wordt beslist door een handsbal. We willen toch niet dat de wedstrijden worden beslist door wie het minst hands maakt?”

In de blessuretijd van de eerste helft volgde een penalty voor Heracles, nadat de bal via Mike te Wierik op de arm van Mauro Junior kwam, waar die daarna overheen rolde. “Helemaal gek word je ervan”, zegt Jansen. “Deze bal gaat via Te Wierik. Volgens mij was het dan geen penalty. En het mooie is dat Te Wierik meteen daarna aan de andere kant ook hands maakte. Straks moet je nog de ene VAR intrekken voor de andere”, grapt hij.

Marciano Vink vult aan: “Je wilt niet naar een situatie waarbij spelers de handen op de rug houden bij voorzetten, maar dat zie je nu al. Je wilt niet dat spelers als soort wuppies omhoogspringen zonder armen.” Op X laat RKC Waalwijk-spits Michiel Kramer geen misverstand bestaan over zijn mening: “WAT EEN ARMOE !! DE HANDSBAL REGEL MENSEN !! WAT EEEN ELLENDE !!!”

  Gisteren, 21:50
  Gisteren, 17:42
  Gisteren, 13:54
PSV - Heracles

PSV
4 - 3
Heracles Almelo
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Michiel Kramer

Michiel Kramer
RKC Waalwijk
Team: RKC
Leeftijd: 37 jaar (3 dec. 1988)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
RKC
12
1
2024/2025
RKC
22
3
2023/2024
RKC
29
8
2022/2023
RKC
27
12

