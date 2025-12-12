Peter Bosz heeft de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid nogmaals teruggekeken en concludeert dat hij dinsdagavond te kritisch was op zijn ploeg. Dat erkent de oefenmeester op de persconferentie in aanloop naar het duel met Heracles Almelo.

PSV ging dinsdagavond in de Champions League met 2-3 onderuit tegen Atlético Madrid. De thuisploeg verzuimde om in de eerste helft de Spanjaarden op een grote achterstand te zetten en kregen daar in de tweede helft de rekening voor gepresenteerd. Na afloop gaf Bosz aan dat PSV terecht had verloren.

"Ik heb ’s nachts die wedstrijd nog volledig terug zitten kijken. Toen was ik minder kritisch dan ik direct na de wedstrijd was", steekt Bosz van wal. "Je krijgt een slechte goal tegen, wat wij zelf niet goed doen. Na rust is er eigenlijk niks aan de hand. Ik denk dat er veel ploegen zijn die hun kop zouden laten hangen."

"Maar zo zijn wij niet. In mijn gedachten was dat middenstuk (tussen begin- en slotfase, red.) veel minder goed. Het voelde alsof zij verdiend gewonnen hadden, ook omdat ik weet hoe goed mijn ploeg kan zijn, dan verwacht je misschien meer", gaat de coach verder. "Maar Atlético is echt een geweldige ploeg en wij hebben ook heel veel goed gedaan, twee keer scoren, veel kansen creëren. Ik was te kritisch gelijk na de wedstrijd."

PSV moest na veertien ongeslagen duels weer een nederlaag incasseren en dat voelde slecht voor Bosz. "Ik hou niet van verliezen", is hij eerlijk. "Maar ik realiseer me dat we een geweldige reeks hebben neergezet. We gaan nu naar Heracles en dat is een wedstrijd die we moeten winnen. Net zoals dat we die wedstrijd tegen Liverpool moesten vergeten, is dat nu precies hetzelfde."

Bosz hult zich in nevelen over langer meespelen Perisic

De van een blessure herstelde Ivan Perisic kwam tegen Atlético negen minuten voor tijd in de ploeg en gaf direct weer een assist. Bosz weet nog niet of de Kroaat tegen Heracles langer mee kan doen. "Uiteindelijk is het mede mijn verantwoordelijkheid dat hij niet weer geblesseerd uitvalt. Hoe langer je hem zou laten spelen, hoe groter het risico is dat het weer misgaat. Hij is nu verder dan de wedstrijd tegen Atlético, maar hij is niet helemaal vrij. Of hij kan starten, weet ik niet", besluit hij.