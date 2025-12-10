Valentijn Driessen bespeurde dinsdagavond 'overmoed' bij PSV, dat een serie van veertien opeenvolgende zeges doorbroken zag worden door Atlético Madrid: 2-3. Toch verwacht de chef voetbal van De Telegraaf dat de Eindhovenaren zich in de resterende twee Champions League-duels nog gaan kwalificeren voor de tussenronde.

PSV begon vol vertrouwen aan het treffen met Atlético, na indrukwekkende Europese zeges op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). De Eindhovenaren kwamen ook tegen het elftal van Diego Simeone op voorsprong, maar moesten uiteindelijk toch hun meerdere erkennen in Atlético, dat met 2-3 te sterk was in het Philips Stadion. Met een overwinning was PSV op elf punten gekomen en daarmee zo goed als zeker geweest van een plek in de tussenronde. Nu zullen er nog punten moeten worden gepakt in de laatste twee wedstrijden van de competitiefase. PSV gaat in de voorlaatste speelronde nog op bezoek bij Newcastle United (21 januari) en besluit de competitiefase een week later met een thuiswedstrijd tegen Bayern München (28 januari).

Driessen denkt niet dat PSV 'het' weer kwijt is na één nederlaag, zo zegt hij in een video-item van De Telegraaf. Volgens de journalist liet het gemis van de afgelopen zomer vertrokken Luuk de Jong zich voelen: "Het is duidelijk dat Bosz geen antwoord had op het spel van Atlético. Hoe je het ook wendt of keert, dan mis je ineens De Jong. PSV wil graag opbouwen, maar soms kán je niet opbouwen. Maar nu zijn ze verplicht om op te bouwen omdat ze geen Luuk de Jong hebben. Anders kan je een bal gewoon lang geven op De Jong en met z'n allen bijsluiten en ben je onder de druk uit. Maar dat lukte PSV nu niet voetballend, dat is een compliment aan Atlético Madrid."

De reeks overwinningen die voorafging aan het treffen met de Spanjaarden gaf PSV het vertrouwen om te durven voetballen van achteruit, analyseert Driessen. "Wat eigenlijk niet helemaal op zijn plaats was. Daar ging het natuurlijk ook fout en kwam de 1-1 uit. Het is allemaal goed gegaan, er werden geen fouten gemaakt, er waren geen slordigheden en ze leden geen balverlies op plaatsen waar je dat niet moet lijden. Dat zorgt misschien ook wel een beetje overmoed en een bepaald soort zelfvertrouwen, van: we kunnen dit ook tegen Atlético Madrid. Dan kom je een keer een tegenstander tegen waartegen het niet kan en dat is in dit geval Atlético gebleken."

Driessen: 'PSV pakt drie punten in Newcastle en gaat 'gewoon' door naar de knock-outronde'

Toch hoeft PSV volgens Driessen de hoop op het bereiken van de tussenronde zeker niet op te geven. "Ja, ik heb er zeker nog vertrouwen in. Bij Liverpool hebben ze ook gewonnen, Newcastle United is een beetje van het zelfde niveau. Niet het Liverpool van vorig seizoen, maar het Liverpool van nu. Ze staan ook ongeveer gelijk in de Premier League (The Magpies staan momenteel twaalfde, twee plaatsen onder Liverpool, red.). Je krijgt altijd ruimte tegen Engelsen om te voetballen. Zeker op Engelse bodem, dan willen ze graag naar voren en dan kan PSV prima voetballen. Dus ik denk, bij de volgende wedstrijd, dat PSV drie punten pakt in Newcastle en dan gaan ze gewoon naar de knock-outronde van de Champions League", voorspelt de journalist.