Atlético Madrid-trainer Diego Simeone heeft zich maandagavond geërgerd tijdens de persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen PSV. In de perszaal van het Philips Stadion vond Simeone dat hem te vaak dezelfde vraag werd gesteld, waarna hij opstond en besloot de ruimte te verlaten.

Tegen het einde van de persconferentie kreeg hij van een Nederlandse verslaggeefster de vraag hoe hij kijkt naar Peter Bosz en zijn PSV. Nadat de vraag voor de Argentijnse coach was vertaald, reageerde hij geïrriteerd. "Ik heb nu al vier keer gezegd hoe ik aankijk tegen de coach en het team", aldus Simeone.

"Tegenpolen moeten er zijn, anders zouden we allemaal op dezelfde plek wonen", vervolgde hij, waarna hij direct opstond en de zaal verliet. Eerder in de persconferentie sprak Simeone al zijn bewondering uit voor de spelopvatting en prestaties van PSV.

"PSV is een dappere tegenstander. Ik ken hun coach nog van zijn vorige clubs, met positiewisselingen. Dat doen ze erg goed, en de resultaten zijn er ook naar. Ze hebben niet voor niets sinds september niet meer verloren'

Daarnaast werd Simeone nog gevraagd naar het feit dat Atlético Madrid dit seizoen minder goed presteert in uitwedstrijden. De 55-jarige coach wilde daar echter geen groot probleem van maken: "De resultaten zijn niet zoals we hoopten, maar we hebben in de afgelopen veertien jaar vast ook weleens een uitwedstrijd gewonnen. Anders hadden we nooit kunnen komen waar we nu staan."