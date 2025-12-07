Karim El Ahmadi is onder de indruk van , die zaterdagvond met PSV een 0-2 overwinning uit het vuur sleepte op bezoek bij sc Heerenveen. De oud-middenvelder ziet zelfs gelijkenissen tussen de negentienjarige Duitse Oostenrijker en Arsenal-aanvoerder Martin Ødegaard.

PSV nam Wanner (19) afgelopen zomer voor zo'n vijftien miljoen euro over van Bayern München, waar hij als groot talent te boek stond en zelfs vlak na zijn zestiende verjaardag als jongste speler ooit zijn debuut in het eerste mocht maken. In Eindhoven is hij echter nog niet onomstreden: in Heerenveen gunde Peter Bosz Wanner pas voor de derde keer dit seizoen een basisplaats.

Wanner heeft in Friesland indruk gemaakt op El Ahmadi, zo vertelt de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord zondagavond bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Hij speelde een hele goede wedstrijd, in balverlies maar ook in balbezit. Het is een speler die heel comfortabel aan de bal is. Soms heeft hij wat weg van Ødegaard, hoe hij speelt met de bal aan zijn voet. En ik vind dat hij meegaat in het spel van PSV. Het drukzetten en de diepteloopjes, die had hij tegen Volendam ook een paar keer", aldus El Ahmadi. De voormalig international van Marokko stipt daarnaast aan dat Wanner van alle PSV'ers de meeste tackles maakte én de meeste ballen veroverde.

Wanner vergat zijn prima wedstrijd in Heerenveen te bekronen met een doelpunt, al kreeg hij daar vlak voor rust een grote kans op. Na een rush vanaf het middenveld, waarbij de verdedigers en de middenvelders van de tegenstander halfhartig ingrepen, werd zijn puntertje gekeerd door doelman Bernt Klaverboer. "Ongelukkig dat hij hem net niet binnenschiet", oordeelt El Ahmadi. "Maar hij speelde gewoon een goede wedstrijd en hij is denk ik ook weer een optie voor Bosz. Hij maakt een hele goede indruk", besluit de oud-middenvelder.