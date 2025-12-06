PSV kan de rest van dit kalenderjaar niet beschikken over . Dat melden de Eindhovenaren via de officiële kanalen. Het is niet bekend wat de spits van PSV heeft, maar hij wordt in de komende dagen verder onderzocht.

Boadu maakte aan het einde van de zomerse tranferwindow de overstap van AS Monaco naar PSV voor een transfersom van een kleine miljoen euro. De 24-jarige spits werd binnengehaald als vervanger van Alassane Pléa, die tegen FC Twente een zware knieblessure opliep. Daardoor zit het seizoen van de Fransman er mogelijk op.

Veel plezier heeft PSV nog niet kunnen beleven aan Boadu. De enkelvoudig international van het Nederlands elftal miste vele wedstrijden vanwege een blessure en kwam vooralsnog slechts tot 65 minuten in het elftal van trainer Peter Bosz. Daarin was hij eenmaal trefzeker.