Hendrie Krüzen ziet zichzelf ‘altijd’ bij Heracles Almelo werken. De trainer was deze maand op interim-basis werkzaam als hoofdcoach en deed dat naar behoren: na drie overwinningen en een gelijkspel is hij zelfs verkozen tot Trainer van de Maand in november. Krüzen doet nu weer een stap terug, want Ernest Faber neemt het roer over.

Krüzen begon met een spectaculaire 8-2 overwinning op PEC Zwolle en won daarna van Excelsior (1-2) en Go Ahead Eagles (4-2). Heracles eindigde de maand met een 1-1 gelijkspel. Die wedstrijd had Krüzen ook graag gewonnen en daar had Heracles de kansen ook voor, zegt hij. Toch kan hij niet meer dan tevreden zijn met zijn periode en de daaropvolgende prijs. “Ik ben er heel blij mee, maar we hebben het samen gedaan als club. Ik waardeer de prijs enorm en ben er heel blij mee”, zegt hij in een interview met Kenneth Perez van ESPN.

Perez vraagt vervolgens naar de werkwijze van Krüzen. “Je bent zelf ook voetballer geweest: het is belangrijk dat je de groep een bepaalde vrijheid geeft”, legt Krüzen uit. “En dat je bepaalde jongens verantwoordelijkheid geeft, dat ze als het ware jouw assistent zijn op het veld. Je vult de details aan en bereikt gezamenlijk iets. Uiteindelijk is dat goed uitgepakt.” Krüzen had liever gezien dat het onder voorganger Bas Sibum was gaan draaien. “Ik had niets liever willen zien dan dat het bij hem was gelukt. Maar dat heb je soms niet in handen, als spelers en als club. Het zat gewoon even tegen bij hem, ondanks dat we dezelfde filosofie hebben.”

Het zat in november ook erg mee bij Heracles, geeft hij toe. “Je moet af en toe ook een beetje geluk hebben in het voetbal, dat besef ik als geen ander. PEC Zwolle had bijvoorbeeld eigenlijk de 0-2 moeten maken tegen ons, maar dat gebeurt niet. Later kantelt de hele wedstrijd (het werd 8-2, red.).” Op dit moment staat Heracles zestiende; volgens Krüzen hoort de club hoger te staan. “Ik vind echt dat we een ploeg hebben die in de middenmoot hoort te staan, onderkant linkerrijtje. Daar hebben we het elftal voor en ik ben ervan overtuigd dat we daar terecht gaan komen.”

Geen ambitie als hoofdtrainer

Krüzen heeft niet de ambitie om ooit permanent als hoofdtrainer te werken. Hij heeft daar de papieren niet voor en vindt zichzelf er ook niet geschikt voor. “Ik sta graag tussen de groep. Verantwoordelijkheid nemen is soms ook jongens teleurstellen, dat vind ik moeilijk. Soms verdient iemand het wel om te spelen, maar wordt het elftal daar niet beter van. Je moet die gesprekjes voeren, wat niet altijd leuk is. Dat is een reden dat ik nooit hoofdtrainer wil zijn.”

“Ik vind het ook leuk om te weten wat er leeft in de groep en dat te communiceren met de hoofdtrainer. Dat moet je niet exact zo brengen als de speler het doet richting jou, want daar zit ook altijd wat rancune bij. Je brengt het op een manier dat een trainer het begrijpt en daar op het juiste moment gebruik van kan maken. Ik ben niet zo van dit soort dingen, die we nu aan het doen zijn”, doelt Krüzen op het camera-interview. “Ik sta niet graag in de schijnwerpers, ik ben liever op de achtergrond. Ik heb hier nooit echt van gehouden. Het is niet dat ik het niet kan, maar ik heb daar geen behoefte aan.”

Assistent bij Oranje?

De 61-jarige Krüzen ziet zichzelf niet meer bij een andere club werken. “Mijn toekomst is Heracles Almelo en dat blijft ook zo. Ik zal altijd bij deze club betrokken blijven.” Maar een nationale bond behoort wel tot de mogelijkheden, vanwege zijn vriendschap en goede samenwerking met Peter Bosz. “Als Peter bondscoach zou worden, zeg ik direct ja. Ik zie dat als een enorme eer om bij het Nederlands elftal te kunnen werken. Misschien zou ik dan zowel bij Heracles Almelo als Oranje kunnen werken.” Krüzen krijgt daarna de vraag of Bosz al is benaderd voor het bondscoachschap. “Haha, dan moet je bij Peter zijn.”