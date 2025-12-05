Henk Spaan is vol lof over Ajax-verdediger . De achttienjarige verdediger was midweeks tegen FC Groningen (2-0) de vervanger van de geblesseerde Josip Sutalo en liet daarin een alleraardigste indruk achter. Bovendien was de jonge Bouwman, die door Spaan geprezen wordt om zijn 'kalmte' trefzeker.

Ajax werkte dinsdagmiddag achter gesloten deuren het duel met FC Groningen af. De ploeg van interim-trainer Fred Grim kwam voor rust op voorsprong door een treffer van Mika Godts, waarna Bouwman er uit een corner in de tweede helft 2-0 van maakte. Daarna zat Ajax op rozen en kwam de voorsprong niet in gevaar.

Bij de overwinning op FC Groningen viel het spel van Bouwman op, die op de nodige complimenten van Spaan kan rekenen. De columnist beoordeelt de jongeling in Spaan geeft punten dan ook met een 7. "Ik keek de samenvatting van Ajax-Groningen op zoek naar een actie van Bouwman die in het strafschopgebied in de buurt van zijn eigen keeper aan het dribbelen sloeg. Hij wandelde naar de linkerkant van de zestien, tussen een stuk of drie ‘druk zettende’ Groningers door. De actie liep goed af, maar zat helaas niet in de samenvatting."

"In de tweede helft maakte hij met dezelfde kalmte een mooie corner van Gloukh af. Na afloop zei Aaron dat Virgil van Dijk zijn idool was. Ik zou daarvan maken: de vroegere Virgil van Dijk", vervolgt Spaan, die vond dat FC Groningen-talent Thijmen Blokzijl in negatieve zin opviel. "Een talent is hij nog steeds, hoewel in een sprint met Godts een onherstelbaar euvel aan het licht kwam. Op de eerste tien meter won Godts er vijf. Blokzijl leek meer op de huidige Virgil dan Bouwman", besluit hij.