Hoewel Robin van Persie voorlopig aan mag blijven als hoofdtrainer van Feyenoord, lijkt het volgens Chris Woerts allerminst zeker dat hij het seizoen af mag maken. Na De Klassieker tegen aartsrivaal Ajax in De Kuip (22 maart) zou Van Persie alsnog kunnen sneuvelen, zegt de sportmarketeer in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside.

Feyenoord speelde afgelopen zondag met 3-3 gelijk bij NAC Breda, een wedstrijd die vooraf als mogelijk 'cruciaal' voor de toekomst van Van Persie werd betiteld. Gisteren (maandag) stond een overleg van de clubleiding op het programma. Daar werd besloten dat Van Persie voor nu aan mag blijven, aldus het Algemeen Dagblad. "Dat Feyenoord op een plaats staat die recht geeft op Champions League-voetbal en ten opzichte van de concurrentie een relatief makkelijk programma heeft, waren belangrijke argumenten om voorlopig met hem verder te gaan", schreef clubwatcher Mikos Gouka.

'Feyenoord heeft geen alternatief voor Van Persie'

Artikel gaat verder onder video

Als Woerts maandagavond na de Vandaag Inside-uitzending in gesprek gaat met Bas Nijhuis en Wilfred Genee, is net bekend geworden dat Van Persie vooralsnog het vertrouwen van de Feyenoord-leiding behoudt. Woerts weet wel waarom: "Er is geen alternatief. Stel je voor dat Robin wordt ontslagen, dan moet René Hake (assistent-trainer, red.) het overnemen. Maar dat gaat ook niet, want stel je voor dat die Hake zich solidair verklaart. Wat dan?"

"Voorlopig laten ze hem (Van Persie, red.) zitten", vervolgt Woerts. "Tot na Ajax, denk ik. Als ze zondag thuis van Excelsior winnen, dat moet kunnen... En dan Ajax-thuis. Je mag hopen dat Raheem Sterling dan wat langer kan rennen en dat de batterij dan niet leeg is na 60 minuten."

'Van Persie staat toch gewoon tweede?'

Nijhuis denkt niet dat Feyenoord veel op zou schieten als het Van Persie alsnog de laan uit zou sturen: "Hij staat toch gewoon tweede? Het is allemaal niet best, maar ik vind dat ze altijd zo snel de trainers eruit gooien. Ik heb daar echt wel moeite mee, en wordt het dan beter?", vraagt de scheidsrechter zich hardop af. "Bij Jong Ajax ging de trainer eruit, Willem Weijs, en die wonnen gelijk drie keer. Het Oscar García-effect, hoppa", stipt Woerts daarop aan. Daarmee zit hij er overigens naast: van de vijf wedstrijden onder leiding van de Spanjaard - inmiddels doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer - won Jong Ajax er twee en speelde het eenmaal gelijk.