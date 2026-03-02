Live voetbal

Wanneer kan PSV kampioen worden?

PSV - Volendam 30-11-2025
Foto: © Imago
Silven Potters
2 maart 2026, 11:55

PSV heeft in de Eredivisie een stevige greep op de titel. De ploeg uit Eindhoven gaat ruim aan kop en heeft na 25 speelrondes een comfortabele voorsprong op nummer twee Feyenoord. Met nog negen wedstrijden te spelen is de schaal nog niet officieel binnen, maar de rekenmachine kan er inmiddels wel bij worden gepakt.

Op dit moment bedraagt het verschil tussen PSV en Feyenoord zeventien punten. Met nog 9 duels te gaan zijn er maximaal 27 punten te verdienen. Dat betekent dat Feyenoord in theorie nog kan langszij komen, maar alleen als PSV zelf punten laat liggen.

Scenario: PSV blijft winnen

Blijven beide ploegen foutloos, dan kan PSV al in speelronde 29 de titel veiligstellen. Na 28 gespeelde wedstrijden heeft Feyenoord nog 5 duels te gaan, goed voor maximaal 15 punten. Dat is te weinig om de voorsprong van PSV in te halen. In speelronde 29 speelt PSV op zaterdag 4 april 2026 om 16.30 uur thuis tegen FC Utrecht. Wint PSV dat duel én blijft Feyenoord alles winnen tot dat moment, dan is het kampioenschap officieel binnen.

Als Feyenoord punten laat liggen

Het kan zelfs sneller. Zodra Feyenoord een keer gelijkspeelt of verliest en PSV blijft winnen, loopt het verschil verder op. Dan kan de beslissing al in speelronde 28 vallen. In die ronde speelt PSV een uitwedstrijd tegen Telstar op zondag 22 maart 2026 om 20.00 uur. Bij een overwinning van PSV en een misstap van Feyenoord kan de schaal al die avond naar Eindhoven komen.

Historische context

Een vroege titel zou historisch zijn. Het record qua vroegste speelronde staat op naam van AZ, dat in het seizoen 1980/81 al in speelronde 29 kampioen werd (destijds hun 28ste wedstrijd door een uitgesteld duel). Als Feyenoord punten blijft morsen, kan PSV dat record dit seizoen evenaren of zelfs verbeteren.

Qua kalenderdatum staat het record al op naam van PSV zelf. In het seizoen 1977/78 werden de Eindhovenaren op 8 april kampioen, destijds in speelronde 31. Mocht PSV dit jaar al in maart of begin april toeslaan, dan kan ook dat datumrecord onder druk komen te staan.

