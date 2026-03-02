Gianni Infantino wil dat spelers in de toekomst strenger worden gestraft als ze hun mond bedekken tijdens het praten, zo geeft hij aan in gesprek met Sky News. Als het praten een ‘racistisch gevolg’ heeft, wil de FIFA-voorzitter dat scheidsrechters een rode kaart trekken.

Anderhalve week geleden werd de voetbalwereld opgeschrikt door een racisme-incident tijdens het heenduel in de tussenronde van de Champions League tussen Benfica en Real Madrid. Nadat Vinícius Júnior voor de enige treffer van de wedstrijd had getekend, claimde de Braziliaan dat hij racistisch was bejegend door Gianluca Prestianni. De Argentijn hield zijn shirt voor zijn mond toen hij tegen Vinícius praatte en zowel hij als Benfica ontkennen dat er iets racistisch is gezegd. Desondanks kreeg Prestianni een schorsing van een duel opgelegd.

Op een vergadering van de International Football Association Board (IFAB) heeft Infantino gepleit voor een regelwijziging. “Als een speler zijn mond bedekt en iets zegt, en dat heeft een racistisch gevolg, dan moet hij van het veld worden gestuurd”, liet de FIFA-baas weten aan Sky News. Infantino benadrukt dat er dan wel een vermoeden moet bestaan dat een speler iets heeft gezegd wat hij niet had moeten zeggen.

“Anders zou hij zijn mond niet hoeven te bedekken”, gaat de Zwitser verder. Het bedekken van de mond wordt in het voetbal ook regelmatig gebruikt om tactiek te bespreken of een privégesprek te voeren. “Natuurlijk moet je in een tuchtzaak ook bewijs hebben, maar we kunnen ons daar niet bij neerleggen”, aldus Infantino.