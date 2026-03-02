Maurice Steijn en Sparta Rotterdam gaan na het huidige seizoen uit elkaar, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De oefenmeester had nog een contract tot komende zomer en gaat dat dus niet verlengen. Beide partijen zijn de afgelopen periode met elkaar in gesprek geweest, maar zijn er niet uitgekomen.

Steijn keerde in november 2024 terug bij Sparta na een mislukt avontuur bij Ajax. De trainer, die in seizoen 2022/23 uitstekend had gepresteerd bij de Rotterdammers, werd de opvolger van Jeroen Rijsdijk. Steijn tekende een contract tot medio 2026 op Het Kasteel. De afgelopen periode zijn beide partijen met elkaar in gesprek geweest over een nieuwe verbintenis, maar daar zijn ze niet uitgekomen. Steijn geldt als een van de kandidaten om Ron Jans op te volgen bij FC Utrecht.

"Maurice heeft een fantastische prestatie geleverd, niet alleen in deze contractperiode maar ook in zijn eerste termijn", laat technisch directeur Gerard Nijkamp weten op de clubwebsite. "De moed om toen in te stappen met nog vier wedstrijden te spelen en het succesvolle seizoen erna waarin we de finale van de Play-Offs haalden was bewonderenswaardig. Maar ook de terugkeer vorig seizoen waarin we wederom een ommekeer bewerkstelligden en tot op heden ook een succesvol seizoen beleven is meer dan knap."

"Naast de meer dan prettige en professionele samenwerking de afgelopen jaren zijn wij als directie van mening dat Maurice het maximale uit de huidige mogelijkheden bij Sparta haalt, dat is een feit", gaat de bestuurder verder. "Echter hebben beide partijen ook ambities en heeft Maurice te kennen gegeven dat hij op zoek is naar een andere omgeving, waarvoor wij enkel begrip kunnen tonen." Nijkamp geeft aan dat de club nu tijdig de aandacht kan richten op het zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer.

Steijn maakt zelf in een statement duidelijk dat hij 'veel plezier en voldoening' haalt uit zijn werkzaamheden bij Sparta. "We zijn straks in totaal drie jaar met elkaar aan de slag geweest en als je dan terugkijkt op waar de club begon en nu staat, dat is een compliment waard." De trainer geeft aan in de komende maanden op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. "Voor de komende drie maanden staat alles in het teken om de periode Sparta, samen met mijn staf en spelers goed af te sluiten, want we hebben nog alles om voor te spelen."