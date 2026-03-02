Valentijn Driessen vindt het ‘zielig’ hoe er momenteel bijloopt bij Feyenoord. De aanvaller viel tot dusver twee keer in bij de Rotterdammers, maar liet daarin nog niets zien. Sterling werd zondag op bezoek bij FC Twente (2-0 verlies) zelfs uitgelachen door het thuispubliek.

Sterling werd afgelopen maand met enorme verwachtingen binnengehaald door Feyenoord, maar de 31-jarige vleugelspeler kan deze vooralsnog niet waarmaken. In twee invalbeurten van een half uur heeft de Engelsman nog niets laten zien, waar hij veel kritiek voor ontvangt. “Ik moet eerlijk zeggen dat het zielig begint te worden”, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. “Hij werd ook uitgelachen door de fans van FC Twente.”

Driessen benadrukt dat Sterling er zelf voor heeft gekozen om naar Nederland te komen. “Dan vraag je er ook een beetje om. Van Persie vindt het Nederlandse publiek en de Nederlandse volgers nogal kritisch, maar dat is logisch als je zo iemand binnenhaalt. Daar verwacht je iets van. En als je er niets van mag verwachten, moet je hem ook niet binnenhalen”, aldus de verslaggever.

Van Persie heeft aangegeven dat Sterling nu pas in de tweede week van zijn voorbereiding zit. “Voorbereidingen duren meestal zes tot zeven weken, dus dan zal hij half april ergens fit zijn”, rekent Driessen uit. “Dan is de competitie bijna gespeeld, waarom haal je zo’n speler dan binnen? Hij heeft al zo lang het verschil niet kunnen maken, dat gaat hij in Nederland ook niet doen.”