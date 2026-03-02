Live voetbal

Driessen: ‘De situatie van Sterling begint zielig te worden’

Raheem Sterling van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 maart 2026, 12:58

Valentijn Driessen vindt het ‘zielig’ hoe Raheem Sterling er momenteel bijloopt bij Feyenoord. De aanvaller viel tot dusver twee keer in bij de Rotterdammers, maar liet daarin nog niets zien. Sterling werd zondag op bezoek bij FC Twente (2-0 verlies) zelfs uitgelachen door het thuispubliek.

Sterling werd afgelopen maand met enorme verwachtingen binnengehaald door Feyenoord, maar de 31-jarige vleugelspeler kan deze vooralsnog niet waarmaken. In twee invalbeurten van een half uur heeft de Engelsman nog niets laten zien, waar hij veel kritiek voor ontvangt. “Ik moet eerlijk zeggen dat het zielig begint te worden”, zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf. “Hij werd ook uitgelachen door de fans van FC Twente.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen benadrukt dat Sterling er zelf voor heeft gekozen om naar Nederland te komen. “Dan vraag je er ook een beetje om. Van Persie vindt het Nederlandse publiek en de Nederlandse volgers nogal kritisch, maar dat is logisch als je zo iemand binnenhaalt. Daar verwacht je iets van. En als je er niets van mag verwachten, moet je hem ook niet binnenhalen”, aldus de verslaggever.

Van Persie heeft aangegeven dat Sterling nu pas in de tweede week van zijn voorbereiding zit. “Voorbereidingen duren meestal zes tot zeven weken, dus dan zal hij half april ergens fit zijn”, rekent Driessen uit. “Dan is de competitie bijna gespeeld, waarom haal je zo’n speler dan binnen? Hij heeft al zo lang het verschil niet kunnen maken, dat gaat hij in Nederland ook niet doen.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
  • 7
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
  • 7
PEC - Ajax

Teruglezen | Zo hielden PEC Zwolle en Ajax elkaar in evenwicht

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
  • 11
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws