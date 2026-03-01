Luciano Valente: 'Twente had een duidelijk plan en wij waren kansloos'

Luciano Valente weet niet waar hij moet beginnen na de kansloze nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FC Twente. De middenvelder van de Rotterdammers zag zijn elftal op alle fronten afgetroefd worden en gebruikt pijnlijke woorden.
"We kwamen in een soort flow waarin we met moeizaam spel toch punten begonnen te halen", begint Valente na afloop in gesprek met ESPN. "Dan krijg je vandaag de eerste echte test en kom je overal tekort. Dat voel je dan wel. Twente was in alles scherper: in de duels, in balbezit en er zat echt een plan achter. Daar konden wij niet op anticiperen en dan word je weggespeeld."
Valente vervolgt: "Met alle respect voor de vorige tegenstanders, maar nu kom je tegen een serieus elftal te spelen. Ze hebben een duidelijk plan en dan zie je dat wij tekortkomen. Dit is een tegenslag."
De van FC Groningen overgekomen middenvelder merkt ook dat hij zelf wat lastiger in zijn spel zit, nadat hij sterk aan het seizoen begon. "Ook ik zit in een moeilijke fase, waar je mee om moet leren gaan. Daarbij komt ook kijken dat het lastig is om nu mijn spel te spelen en het overwicht te nemen. Dat is wel nieuw voor mij."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Valente stelt het correct Feyenoord speelt niet met een plan wat ze te danken hebben aan een trainer die geen plannen kent. Hij kan het hele team ook niet op zijn schouders nemen en ze mee sleuren. Er is nog niet een wedstrijd geweest waar je een spankelijk team zag spelen terwijl dat alle jaren wel was dus dan is er toch een grote fout gemaakt door de nog kleuterachtige RvP aan te stellen als hoofdtrainer. Daarnaast wat doen al die assistenten op de bank. zijn dat invallers ballenjongens, Die hoor of zie je niet opstaan of wat zeggen. Bestuur haal heel snel van Bronckhorst. van Bommel of van Marwijk erbij die RvP veel kunnen leren hoe je als trainer moet fungeren om het team weer op de rit te krijgen. RvP dwaalt steeds verder van die rails af.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Valente stelt het correct Feyenoord speelt niet met een plan wat ze te danken hebben aan een trainer die geen plannen kent. Hij kan het hele team ook niet op zijn schouders nemen en ze mee sleuren. Er is nog niet een wedstrijd geweest waar je een spankelijk team zag spelen terwijl dat alle jaren wel was dus dan is er toch een grote fout gemaakt door de nog kleuterachtige RvP aan te stellen als hoofdtrainer. Daarnaast wat doen al die assistenten op de bank. zijn dat invallers ballenjongens, Die hoor of zie je niet opstaan of wat zeggen. Bestuur haal heel snel van Bronckhorst. van Bommel of van Marwijk erbij die RvP veel kunnen leren hoe je als trainer moet fungeren om het team weer op de rit te krijgen. RvP dwaalt steeds verder van die rails af.