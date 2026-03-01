Live voetbal 9

Luciano Valente: 'Twente had een duidelijk plan en wij waren kansloos'

Feyenoord-speler Luciano Valente
Foto: © Imago
1 reactie
Tijmen Gerritsen
1 maart 2026, 17:47

Luciano Valente weet niet waar hij moet beginnen na de kansloze nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FC Twente. De middenvelder van de Rotterdammers zag zijn elftal op alle fronten afgetroefd worden en gebruikt pijnlijke woorden.

"We kwamen in een soort flow waarin we met moeizaam spel toch punten begonnen te halen", begint Valente na afloop in gesprek met ESPN. "Dan krijg je vandaag de eerste echte test en kom je overal tekort. Dat voel je dan wel. Twente was in alles scherper: in de duels, in balbezit en er zat echt een plan achter. Daar konden wij niet op anticiperen en dan word je weggespeeld."

Valente vervolgt: "Met alle respect voor de vorige tegenstanders, maar nu kom je tegen een serieus elftal te spelen. Ze hebben een duidelijk plan en dan zie je dat wij tekortkomen. Dit is een tegenslag."

De van FC Groningen overgekomen middenvelder merkt ook dat hij zelf wat lastiger in zijn spel zit, nadat hij sterk aan het seizoen begon. "Ook ik zit in een moeilijke fase, waar je mee om moet leren gaan. Daarbij komt ook kijken dat het lastig is om nu mijn spel te spelen en het overwicht te nemen. Dat is wel nieuw voor mij."

boyke
1.195 Reacties
1.057 Dagen lid
6.072 Likes
boyke
Valente stelt het correct Feyenoord speelt niet met een plan wat ze te danken hebben aan een trainer die geen plannen kent. Hij kan het hele team ook niet op zijn schouders nemen en ze mee sleuren. Er is nog niet een wedstrijd geweest waar je een spankelijk team zag spelen terwijl dat alle jaren wel was dus dan is er toch een grote fout gemaakt door de nog kleuterachtige RvP aan te stellen als hoofdtrainer. Daarnaast wat doen al die assistenten op de bank. zijn dat invallers ballenjongens, Die hoor of zie je niet opstaan of wat zeggen. Bestuur haal heel snel van Bronckhorst. van Bommel of van Marwijk erbij die RvP veel kunnen leren hoe je als trainer moet fungeren om het team weer op de rit te krijgen. RvP dwaalt steeds verder van die rails af.

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
22
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

