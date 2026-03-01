Luciano Valente: 'Twente had een duidelijk plan en wij waren kansloos'

weet niet waar hij moet beginnen na de kansloze nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FC Twente. De middenvelder van de Rotterdammers zag zijn elftal op alle fronten afgetroefd worden en gebruikt pijnlijke woorden.

"We kwamen in een soort flow waarin we met moeizaam spel toch punten begonnen te halen", begint Valente na afloop in gesprek met ESPN. "Dan krijg je vandaag de eerste echte test en kom je overal tekort. Dat voel je dan wel. Twente was in alles scherper: in de duels, in balbezit en er zat echt een plan achter. Daar konden wij niet op anticiperen en dan word je weggespeeld."

Artikel gaat verder onder video

Valente vervolgt: "Met alle respect voor de vorige tegenstanders, maar nu kom je tegen een serieus elftal te spelen. Ze hebben een duidelijk plan en dan zie je dat wij tekortkomen. Dit is een tegenslag."

De van FC Groningen overgekomen middenvelder merkt ook dat hij zelf wat lastiger in zijn spel zit, nadat hij sterk aan het seizoen begon. "Ook ik zit in een moeilijke fase, waar je mee om moet leren gaan. Daarbij komt ook kijken dat het lastig is om nu mijn spel te spelen en het overwicht te nemen. Dat is wel nieuw voor mij."