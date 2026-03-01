Robin van Persie baalt dat Feyenoord de afspraken niet nakomt

Robin van Persie baalt van de kansloze nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FC Twente (2-0). De oefenmeester van de Rotterdammers noemt het een verdiende nederlaag en stoort zich aan het feit dat afspraken niet werden nagekomen.
"We hebben terecht verloren. In de opbouw begonnen we nog wel oké en konden we Gijs een aantal keer goed vinden, maar daarna werd het heel erg slordig", zegt Van Persie na afloop tegen ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp.
"Het was heel matig. We creëren in de eerste helft twee goede kansen met Moder en Hadj Moussa, maar krijgen er ook eentje tegen. We wilden graag de bal tussen de linies spelen en vanuit die situatie scoorde Twente. Daarbij waren wij in de duels niet goed en gaven we vanuit inworpen veel gevaarlijke momenten weg."
Juist bij die inworpen had Feyenoord zich volgens Van Persie goed voorbereid. "We wisten vooraf dat Twente een blok zet en de bal snel erachter legt. Dan ligt hij er binnen twee passes in, en dat deden ze bij nog een stuk of zeven inworpen. We hebben dat vooraf getraind en dat het dan alsnog gebeurt, vind ik heel vervelend. Wij moeten daar veel beter in zijn en beter de duels aangaan."
RvP steek je kritiek in je eigen zak met ze komen de afspraken niet na. Jouw afspraken na komen brengt ze nog dieper in de put dus kun jij beter geen afspraken maken of tegen DtK zeggen haal een andere tainer die ze wel op de rails krijgt waar ze nu van afgedwaald zijn.
RvP steek je kritiek in je eigen zak met ze komen de afspraken niet na. Jouw afspraken na komen brengt ze nog dieper in de put dus kun jij beter geen afspraken maken of tegen DtK zeggen haal een andere tainer die ze wel op de rails krijgt waar ze nu van afgedwaald zijn.