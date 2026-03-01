Live voetbal 9

Luciano Valente stoort zich aan kritiek op zijn spel: 'Ik ben daar wel klaar mee'

Luciano Valente
Foto: © Imago
1 maart 2026, 18:28

Luciano Valente stoort zich aan het feit dat er de laatste tijd steeds wordt gezegd dat een stuk minder goed voetbalt. De spelmaker van Feyenoord weet dat hij beter kan, maar stelt dat het niet zo makkelijk is om dat wekelijks te laten zien.

Verslaggever Jeroen Grueter van de NOS ondervroeg Valente kritisch na afloop van de 2-0 nederlaag op bezoek bij FC Twente. "Voor de winterstop was je bij vlagen wervelend en ontzettend goed, maar ik zie daar op dit moment heel weinig van terug. Wat is er met jou aan de hand?", vroeg Grueter.

"Natuurlijk ging het in de eerste seizoenshelft goed, maar ook voor mij is het lastig", reageert Valente. "We zitten in een moeilijke fase en werk je daar maar eens in je eentje uit, zoals je net eigenlijk zegt. Daar doe ik mijn uiterste best voor. Ik train superhard en probeer dat in wedstrijden toe te passen, maar het gaat niet altijd zo makkelijk als mensen denken. Dus daar ben ik dan ook wel een beetje klaar mee", maakt de middenvelder duidelijk.

"Zo is het niet bedoeld", reageert Grueter vervolgens op de hoorbare irritatie in de stem van Valente. "Het is meer van: je probeert de boel op sleeptouw te nemen, maar er is zo weinig steun", verduidelijkt de journalist.

'Ik wens iedereen veel succes'

"Dat het beter moet, is logisch, maar er wordt de laatste tijd telkens gezegd dat ik minder en minder ga spelen", vervolgt Valente. "Als je tegen FC Twente speelt, dat elf sterke spelers heeft en vandaag overal beter is, probeer dan maar eens het verschil te maken. Daar wens ik iedereen veel succes bij, want dat is heel lastig. Ook voor mij."

Tegenstanders passen zich aan

De middenvelder merkt daarnaast dat tegenstanders zich steeds vaker aanpassen aan zijn kwaliteiten. "Clubs passen zich aan aan ons spel en zetten mij meer vast. Het is aan mij om daar andere oplossingen voor te vinden, maar we hebben elkaar daarin nodig. We moeten samen uit deze moeilijke periode komen."

Ben jij het eens met de uitspraken van Luciano Valente?

127 stemmen

Quarlon
Quarlon
Valente speelt best ok. Als het elftal als los zand aan elkaar zit en er geen enkele lijn in het spel te ontdekken valt dan kan je beter kritisch zijn op de trainer en die medische staf

Alle spelers van Feyenoord kunnen een voorbeeld nemen aan Valente en als die maar 50% spelen wat hij in zich heeft dan dan is het team 100% beter maar ze halen nog niet 1% van zijn kunnen. Het hele team op Valente na zit in een grote dip en daar krijg RvP ze niet uit met zijn ondeskundigheid. Het lijkt wel of heel het teams RvP aan het boycotten zijn daar ze zwaar onder hun niveau spelen. Het is grote schande en natuurlijk met een zeer ondeskundige onzekere keeper speelt de achterhoede ook onzeker en heeft zijn uitwerking op het hele team. Bijlow zou 1e keeper worden en speelt nu de sterren van de hemel omdat de dromer welterusten in het doel moet staan, van wie? Elke wedstrijd maakt deze slaper wel een blunder en dan een ander de schuld geven. Meneer moet naar zijn eigen kunnen kijken en snel wegwezen en naar een amateurclubje gaan als 2e keeper. Neem RvP dan meteen mee. Nergens in heel de wereld is er een club met meer blessures als bij Feyenrood dus dat moet dan aan de training en medische staf liggen. Bestuur grijp in voor het mooie Feyenoord naar zijn klote gaat met dieze wedstrijden en dit team.

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
22
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

