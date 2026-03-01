stoort zich aan het feit dat er de laatste tijd steeds wordt gezegd dat een stuk minder goed voetbalt. De spelmaker van Feyenoord weet dat hij beter kan, maar stelt dat het niet zo makkelijk is om dat wekelijks te laten zien.

Verslaggever Jeroen Grueter van de NOS ondervroeg Valente kritisch na afloop van de 2-0 nederlaag op bezoek bij FC Twente. "Voor de winterstop was je bij vlagen wervelend en ontzettend goed, maar ik zie daar op dit moment heel weinig van terug. Wat is er met jou aan de hand?", vroeg Grueter.

Artikel gaat verder onder video

"Natuurlijk ging het in de eerste seizoenshelft goed, maar ook voor mij is het lastig", reageert Valente. "We zitten in een moeilijke fase en werk je daar maar eens in je eentje uit, zoals je net eigenlijk zegt. Daar doe ik mijn uiterste best voor. Ik train superhard en probeer dat in wedstrijden toe te passen, maar het gaat niet altijd zo makkelijk als mensen denken. Dus daar ben ik dan ook wel een beetje klaar mee", maakt de middenvelder duidelijk.

"Zo is het niet bedoeld", reageert Grueter vervolgens op de hoorbare irritatie in de stem van Valente. "Het is meer van: je probeert de boel op sleeptouw te nemen, maar er is zo weinig steun", verduidelijkt de journalist.

'Ik wens iedereen veel succes'

"Dat het beter moet, is logisch, maar er wordt de laatste tijd telkens gezegd dat ik minder en minder ga spelen", vervolgt Valente. "Als je tegen FC Twente speelt, dat elf sterke spelers heeft en vandaag overal beter is, probeer dan maar eens het verschil te maken. Daar wens ik iedereen veel succes bij, want dat is heel lastig. Ook voor mij."

Tegenstanders passen zich aan

De middenvelder merkt daarnaast dat tegenstanders zich steeds vaker aanpassen aan zijn kwaliteiten. "Clubs passen zich aan aan ons spel en zetten mij meer vast. Het is aan mij om daar andere oplossingen voor te vinden, maar we hebben elkaar daarin nodig. We moeten samen uit deze moeilijke periode komen."