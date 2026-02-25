denkt dat Feyenoord komende zomer een klapper gaat maken op de transfermarkt. De oud-voetballer van de Rotterdammers, wiens zoon Jerayno Schaken in januari nog in de wedstrijdselectie van Feyenoord 1 zat, verwacht dat voor het hoogste bedrag uit De Kuip vertrekt: liefst vijftig miljoen euro. Dat vertelt hij tegenover Sander Kamphof van FCUpdate.

De 24-jarige rechtsbuiten werd in de zomer van 2024 overgenomen van Vitesse, dat de technisch vaardige speler had opgepikt bij het Belgische Patro Eisden. Sindsdien ontwikkelt de Algerijn zich sterk in Rotterdam. In zijn eerste seizoen maakte hij elf doelpunten en gaf hij drie assists. In het huidige seizoen – waarin hij zelfs vice-aanvoerder is – lijkt zijn rendement verder gestegen. De teller staat nu al op elf treffers en vijf assists, terwijl er nog tien wedstrijden op het programma staan.

Niet voor niets houdt Olympique Marseille de Feyenoorder al langere tijd nauwlettend in de gaten. In de winterse transferperiode verschenen voorzichtig geruchten over interesse vanuit Zuid-Frankrijk. Ook meerdere clubs uit de Bundesliga zouden Hadj Moussa volgen. Schaken verwacht dan ook dat de buitenspeler komende zomer voor het hoogste bedrag vertrekt uit Rotterdam-Zuid.

Transferklapper: ‘50 miljoen euro voor Hadj Moussa’

“Voor hemzelf én voor de club hoop ik dat Hadj Moussa een megatransfer maakt. Hij is een jongen die het bij ons goed heeft gedaan en kansen heeft gekregen, zelfs met de aanvoerdersband. Hij is bovendien international geworden. Hopelijk levert hij een flinke transfersom op”, zegt Schaken tegen FCUpdate.

De voormalig international durft zelfs een bedrag te noemen: “Gevoelsmatig hoop ik op vijftig miljoen euro. In de zomer stond hij rond de 35 miljoen en hij ontwikkelt zich door: hij is international en heeft op de Afrika Cup gespeeld. Ik denk dat daar wel tien miljoen bij mag. We gaan het zien.”

Dat bedrag van 35 miljoen euro lijkt overigens aan de hoge kant. Volgens recente berichtgeving werden eerder bedragen tot dertig miljoen euro genoemd. Volgens FootballTransfersNL bedraagt de Estimated Transfer Value (ETV) van de aanvaller momenteel 24 miljoen euro.

Recordtransfer Feyenoord

Mócht Hadj Moussa wél voor vijftig miljoen euro vertrekken, wordt hij met afstand de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Feyenoord. Die titel komt nu nog op naam van Mats Wieffer, die in 2024 voor 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrok. Santiago Giménez volgt met een transfer naar AC Milan voor 30,2 miljoen euro.