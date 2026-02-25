Het Italiaanse Corriera dello Sport is woensdagmiddag met een groot gerucht over NEC gekomen. Na het vertrek van Robin Roefs en Kento Shiogai mogen de Nijmegaren hopen op een volgende transferklapper: buitenspeler Başar Önal zou er uitstekend opstaan bij Atlético Madrid en Aston Villa.

De hoogvliegers uit de LaLiga en Premier League hebben volgens Corriera dello Sport interesse in de Turkse buitenspeler van NEC. De 21-jarige speler, die onder Dick Schreuder als linkermiddenvelder staat geposteerd, draait een uitstekend seizoen in de Eredivisie. Na 24 wedstrijden staat de teller op zes treffers en evenveel assists.

Mocht de interesse concreet worden, kan NEC opnieuw de nodige miljoenen euro’s naar De Goffert zien komen. Die trend begon afgelopen zomer, toen Roefs voor minstens 10,5 miljoen euro naar Sunderland vertrok. Afgelopen winter verhuisde Shiogai voor een vast bedrag van tien miljoen euro naar Wolfsburg, terwijl ook Kodai Sano dichtbij een miljoenentransfer was. Voor hem wilde NEC liefst twintig miljoen euro zien.

Miljoenen naar Nijmegen

Aankomende zomer lijkt het helemaal een chaos te worden op transfergebied in Nijmegen. De nummer drie van de Eredivisie heeft met Koki Ogawa, Noé Lebreton, Sami Ouaissa, Darko Nejasmic, Sano én nu dus Önal verschillende spelers die er uitstekend opstaan bij veel Europese clubs. Daarnaast is ook succestrainer Schreuder gewild.

Voor Önal zou een stap naar Atlético of Aston Villa een fantastische deal zijn. In 2024 pikte NEC hem op bij De Graafschap, waar hij uitblonk in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens FootballTransfersNL heeft de Turk een Estimated Transfer Value van 4,2 miljoen euro, maar de kans dat dat bedrag (veel) hoger wordt, lijkt groot. Önal ligt nog tot de zomer van 2028 vast in Nijmegen.