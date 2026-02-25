NEC vreesde problemen tegen Ajax: 'Altijd gezeik met politie Amsterdam'

NEC is blij dat de uitwedstrijd tegen Ajax (1-1) zonder ongeregeldheden is verlopen. De club zag zich genoodzaakt om voorafgaand aan de wedstrijd in gesprek te gaan met de eigen supporters én de Amsterdamse politie. NEC vroeg zowel de fans als de politie om ‘normaal te doen’, vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik in de podcast De Bestuurskamer.

Met 1200 meegereisde supporters was het uitvak zaterdag volledig gevuld in de Johan Cruijff ArenA. NEC heeft vooraf ‘veel aandacht besteed’ aan een ordentelijk verloop van de wedstrijd. “Omdat we natuurlijk weten dat het in Amsterdam altijd gezeik is met de politie. Laten we dat gewoon maar eerlijk benoemen”, aldus Van Schaik.

Indirect verwijst Van Schaik daarmee naar voorgaande uitwedstrijden tegen Ajax. Toen de ploegen elkaar op 11 mei vorig jaar troffen, weigerden NEC-supporters om mee te reizen naar Amsterdam. De fangroepen Legio Noviomagum en Nijmegen Fanatics spraken toen hun ongenoegen uit over 'het blauwe ontvangstcomité' in Amsterdam: de politie zou al jaren niet gastvrij zijn. In februari 2024 besloten alle NEC-fans naar huis te gaan nadat de politie drie aanhoudingen had verricht.

Gesprekken met fans en politie

In de aanloop naar de wedstrijd van afgelopen zaterdag heeft NEC gesproken met alle supportersgroepen. “Moet je nagaan hoeveel tijd je er vooraf dan aan kwijt bent, alleen omdat je naar Amsterdam gaat. Het enige wat je kan zeggen is dat ze alsjeblieft rustig moeten blijven. Uiteindelijk hebben we gewoon normaal gedaan.”

Ook zocht NEC contact met de politie. “We hebben aan de Amsterdamse politie gevraagd of ze normaal konden doen”, zegt Van Schaik, die direct een reactie krijgt van co-host Frank van Mosselveld (algemeen directeur FC Groningen). “Dat is eigenlijk bijzonder, hè?”, vraagt hij. “Ja, dat is heel bijzonder”, antwoordt Van Schaik.

De inspanningen betaalden zich uit, want de wedstrijd verliep zonder problemen. “Dus ik denk wel dat we het van beide kanten goed gedaan hebben”, zegt Van Schaik. “Het is uiteindelijk uitstekend verlopen, daar zijn we blij mee. Maar jij hebt het ook meegemaakt, Frank. Het is jammer dat je altijd zo wordt ontvangen in Amsterdam. Alleen nu is dus wel gebleken dat het zelfs met 1200 man goed kan verlopen als je er zelf veel aan doet en de politie daar hetzelfde doet.”

“Dat is voor ons gewoon goed. Want vaak zie je in dit soort situaties boycots, maar daar hebben we ook allemaal geen zak aan”, stelt Van Schaik. “Dat dit goed ging, is denk ik te danken aan onze voorbereiding, maar ook Ajax hierin en de opstelling van de politie Amsterdam. Die verdient een compliment. Dus het kan wel op basis van respect, wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars verantwoordelijkheden.”