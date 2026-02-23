Ajax kende zaterdag een lastige avond in eigen huis tegen NEC (1-1), waar de Amsterdammers zich geen raad wisten met het aanvallende spel van de bezoekers. Volgens Pierre van Hooijdonk hanteren de Nijmegenaren de speelstijl die ze bij Ajax graag zien.

Ajax kon zaterdagavond in eigen huis de derde plaats heroveren toen NEC op bezoek kwam, maar wist niet om te gaan met de speelstijl van de bezoekers. Het duel eindigde daardoor in een 1-1 gelijkspel. Wim Kieft stelt bij Studio Voetbal dat NEC meer verdiende in Amsterdam. “Ik vond NEC beter dan Ajax. Ze maakten het Ajax zó moeilijk, dat het gebrek aan kwaliteit bij hen helemaal tot uiting kwam”, aldus de oud-spits. “NEC speelt hartstikke leuk, ze spelen naar hun kwaliteiten, maar het geeft ook aan hoe zwak Ajax en Feyenoord dit seizoen zijn.”

Kieft stelt dat het middenveld van NEC beter is dan dat van Ajax. “Er gaat enorm veel fout bij Ajax. Het is moeilijk om tegen NEC te spelen, maar goede clubs met goede spelers kunnen onder de druk uitspelen.” Dat lukt de ploeg van Fred Grim absoluut niet, zo concludeert de voormalig voetballer. Van Hooijdonk gaat nog wat verder dan zijn tafelgenoot. “NEC is alles wat Ajax wil zijn”, laat de oud-Feyenoorder weten. “Zeker qua speelstijl. NEC speelt zo attractief, zo aanvallend.”

Volgens Kieft ligt het verschil tussen Ajax en NEC niet aan fitheid. “Ik denk wel dat de spelers bij Ajax fit zijn, maar voetballend en technisch staan ze enorm ver weg van wat ze pretenderen te zijn”, aldus de voormalig spits van Ajax en PSV. Van Hooijdonk zag dat de Amsterdammers het op fysiek vlak wel lastig hadden bij standaardsituaties.

“Elke standaardsituatie wordt verloren. Ze staan zeker niet bekend om hun duelkracht”, geeft de oud-spits aan. “Ze hebben wel een paar jongens die hun mannetje staan, maar ze doen met corners en vrije trappen ook gewoon niet wat ze moeten doen. Ze staan steeds op de verkeerde plaats.” Van Hooijdonk stelt dat de organisatie bij Ajax helemaal zoek is. “Als Ajax morgen Langnek van de Efteling koopt, dan zetten ze hem bij een corner tegen op de middellijn”, grapt hij.